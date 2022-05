Neuer Mobilfunkmast in Roßhaupten: Bürgerinnen und Bürger sind skeptisch

Vodafone und Telekom suchen in der Gemeinde nach geeigneten Standorten für den Ausbau des 5G-Netzes. Der Gemeinderat sorgt sich um gesundheitliche Auswirkungen.

30.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mobilfunkmasten in Roßhaupten beschäftigen auch weiterhin den Gemeinderat. Das Kommunalgremium befasste sich erneut mit dem Standort für Masten und dem Mobilfunkpakt. Bürgermeister Thomas Pihusch hat sich auch mit Gemeinden besprochen, die ihre Zusage für den Ausbau von 5G-Netzen verweigern: Eine Option, die für Roßhaupten nicht in Frage kommt.

Neuer 5G-Mast in Roßhaupten: Deshalb sind Bürger und Gemeinderat skeptisch

Vodafone und Telekom sind an 5G-Masten in der Gemeinde interessiert. Wie berichtet, war Vodafone mit dem Ansinnen, ihr Mobilfunknetz im nördlichen Gemeindegebiet ausbauen zu wollen im Rahmen des Mobilfunkpaktes auf die Gemeinde zugekommen und hatte als jüngsten Vorschlag einen 40 Meter hohen Mast auf dem Gebiet südöstlich des Gewerbegebietes Lusse vorgeschlagen.

Involviert in die Standortsuche ist auch das EMF-Institut von Dr. Peter Nießen – ein Fachinstitut für elektromagnetische Strahlung und Umwelt. Die Ergebnisse des Instituts zum vorgeschlagenen Standort: Hier bleibe eine wenn auch geringfügige und weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegende Reststrahlenbelastung für die umliegenden Weiler, hieß es im Gemeinderat. Der Standort werde dennoch nicht aktiv vom Gemeinderat forciert – es sollen noch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden.

Telekom und Vodafone möchten Mobilfunknetz im Ostallgäu verbessern

Die Telekom möchte ebenfalls ihr Netz ausbauen und ist auf die Gemeinde zugegangen. Es soll ein bestehender Mast im Bereich Bischofswang ausgebaut werden. Die Gemeinde legte diesen Plan ebenfalls dem EMF-Institut vor.

Der Gemeinderat ist über den Suchkreis für einen Standort auch in diesem Fall nicht begeistert. Laut Nießens Berechnungen verbleibe nämlich ebenfalls eine geringfügige Reststrahlenbelastung. Eine Verlegung des Masten auf einen Höhenzug weiter nach Süden würde diesen näher an den Hauptort der Gemeinde rücken, das Landschaftsbild erheblich belasten und letztlich wohl die von den Betreibern geforderte Netzabdeckung nicht gewährleisten, hieß es im Rat.

Beide Mobilfunkanbieter wollen mit ihren Masten insbesondere Netzlücken im Bereich der B 16 und der Staatsstraße 2059 nach Lechbruck abdecken. Ebenfalls in der Diskussion war immer wieder, ob die beiden Anbieter nicht einen Masten gemeinsam nutzen könnten. Nach Auskunft von Nießen würde sich die Strahlenbelastung dadurch verdoppeln. Dem Rat sei aber klar, dass die Strahlungswerte trotzdem immer noch weit unter den maximal zugelassenen Grenzwerten liegen würden.

So geht es im Mobilfunkstreit in Roßhaupten weiter

Bürgermeister Pihusch hat sich mit anderen Gemeinden ausgetauscht, die ihre Zustimmung zum Ausbau des 5G-Netzes verweigert haben. Ein Problem: Damit sind die Gemeinden aus der Mitsprache bei der Standortwahl raus – auch bei der Frage, wie hoch Funkmasten auf dem Gemeindegebiet sind.

Das will der Roßhauptener Gemeinderat nicht, wie das Gremium in seiner Sitzung untermauerte. Deshalb wollen die Kommunalpolitiker aus Sorge um die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen zwar die bis jetzt vorgeschlagenen Mastenstandorte nicht aktiv unterstützen, aber alle weiteren – von den Anbietern selbst gefundenen – erneut von Nießen prüfen lassen. Außerdem sollen die Strahlungswerte, nach dem die Masten in Betrieb genommen wurden, regelmäßig gemessen werden.

Dabei soll festgehalten werden, wie hoch die Strahlung bei der Nutzung tatsächlich ist.