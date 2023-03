"Haben nur Produkte aus dem Allgäu": Neuer Dorfladen am Hopfensee eröffnet

Am Hopfensee ist in den vergangenen Monaten ein kleiner Nahversorger in der ehemaligen Tourist-Info entstanden. Welche Produkte dort angeboten werden.

23.03.2023 | Stand: 19:22 Uhr

Klein, aber fein soll er sein. Die Rede ist vom neuen Dorfladen am Hopfensee. Entstanden ist er in den ehemaligen Flächen der Touri-Info. Auf einer Fläche von 52 Quadratmetern begrüßen dort seit Donnerstagmorgen die Mitarbeiterinnen der Sennerei Lehern die ersten Kunden. „Es ist jetzt erstmal ein Testlauf, die offizielle Eröffnung folgt nächste Woche“, sagt Chef Hans-Jörg Bayrhof. Er ist Vorstandsvorsitzender der Genossenschaftssennerei, die aus acht Ostallgäuer Milchbauern besteht.

