Neues Gasthaus am Vilsalpsee soll bis Weihnachten eröffnen

Das 5,8 Millionen-Euro-Bauprojekt im Naturschutzgebiet Vilsalpsee war und ist umstritten. Bald sollen Gäste kommen - unter der Leitung einer jungen Gastronomin.

29.09.2023 | Stand: 15:52 Uhr

Bis Weihnachten soll das neue Gasthaus am Vilsalpsee in den Tannheimer Bergen fertig sein. Während die neue Pächterin voller Freude ist, haben sich Besucher und Besucherinnen des Vilsalpsees noch nicht an das moderne Gebäude im Naturschutzgebiet gewöhnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.