Neues Jahr startet in Füssen mit Corona-„Spaziergang“

Versammlung von Impfgegnern nicht angemeldet. Polizei ist vorbereitet.

02.01.2022 | Stand: 09:03 Uhr

Um die 250 Personen haben sich am Neujahrstag nach Angaben der Polizei an einem sogenannten Corona-„Spaziergang“ in Füssen beteiligt. Für den nicht angemeldete Demonstrationszug von Impfgegnern und Kritikern der Corona-Maßnahmen war vorab im Messengerdienst Telegram geworben worden. Daher war auch die Polizei im Vorfeld informiert und hatte am Samstag neben Beamten der Dienststellen Füssen und Pfronten auch Kräfte des Einsatzzuges Kempten vor Ort. Die Polizisten begleiteten die „Spaziergänger“ auf dem Weg vom Füssener Volksfestplatz in die Altstadt und zurück, um Straßen kurzfristig für den Verkehr zu sperren. Größere Vergehen oder Verstöße wurden nicht gemeldet, gegen 14 Uhr löste sich der Zug nach Angaben der Polizei wieder auf.