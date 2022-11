Seit wenigen Tagen verrichtet wieder ein Audi seinen Dienst bei der Polizei in Füssen. 200 PS hat der Wagen unter der Haube. Das ist das neue Fahrzeug.

02.11.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Er soll die Beamten auch in alpines, unwegsames Gelände bringen: der neue Audi-Diesel SUV, der seit wenigen Tagen bei der Polizeiinspektion Füssen im Einsatz ist. Nach Angaben von Alexander Hackl ist das allrad- und geländegängige Fahrzeug das erste im gesamten Präsidium Schwaben Süd/West. "Erst seit August werden wieder Audis an die bayerische Polizei ausgeliefert", sagt Hackl. Und Füssen sei als eine der ersten Dienststellen in Bayern zum Zuge gekommen.

