Bürgermeister Roßhaupten spricht die vier K's an: Katastrophe, Klimawandel, Krieg und Krise

In Roßhaupten gingen die Herausforderungen der aktuellen Lage nicht spurlos vorbei. Dennoch blickt Bürgermeister Thomas Pihusch optimistisch auf die zukünftigen Projekte: „Der Weg ist das Ziel.“

09.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Endlich mal wieder“, begrüßte Bürgermeister Thomas Pihusch die zahlreichen Gäste im Gemeindesaal, „nach drei Jahren“, in denen dieses Treffen wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte. Er stellte fest, dass alle „Oberen Zehntausend des Dorfes“ da seien.

Bürgermeister Roßhaupten: Drei große K's

In einem nachdenklichen, aber kurz gefassten Resümee über das Vergangene zeigte er insbesondere auf die großen „K's“: Katastrophe, Klimawandel, Krieg und Krise (Energie und Inflation) hätten auch die Gemeinde betroffen – wenn jedoch nur am Rande. So hätten zwanzig Flüchtlinge aus der Ukraine hier einen sicheren Platz gefunden und er dankte den aufnehmenden Gastfamilien, wie er sich auch bei den Gastgebern im Tourismus bedankte, die im vergangenen Jahr insgesamt über 100.000 Übernachtungen zu verzeichnen hatten.

Anschließend blickte er auf die anstehenden Monate und die damit verbundenen Projekte, wie das Strobelhaus oder auch die vielen Wege, die es anzugehen gelte: „Der Weg ist das Ziel“, zitierte er dazu eingangs. Auch das angedachte Nahwärmenetz fand einen kurzen Platz in Pihuschs Rede.

Er vergaß nicht auf die personellen Neuerungen der beiden Schulleitungen hinzuweisen, wie er auch an zwei Verstorbene aus dem Gemeinderat und dem Kindergarten erinnerte.

Trotz all den Herausforderungen der vergangenen Jahre, habe die Gemeinde es doch geschafft, in diesem Jahr wieder einiges zu feiern, wie beispielsweise das Dorffest und die 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr. Hier freute er sich schon auf die kommende Weihe des neuen Feuerwehrfahrzeugs, das kurz vor Weihnachten (endlich) in Empfang genommen werden konnte.

Weil der Jahresempfang traditionell von der Gemeinde und der Kirche ausgerichtet wird, sprachen auch die beiden Pfarrer der beiden Konfessionen Claudia Henrich-Eck (evangelische Kirche) und Hans-Ulrich Schneider. Beide endeten mit einem Satz des gerade verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI: „Er wollte die Freude im Glauben und im Leben groß machen“, erinnerte Henrich-Eck und ermutigte dazu, die Freude nicht ganz außen vor zu lassen, trotz all der Sorgen, der wir ausgesetzt seien. Und Pfarrer Schneider erinnerte an ihn, den ehemaligen Kardinal Ratzinger mit den Worten:

Kirchenvertreter Roßhaupten: Sterbende allein gelassen

„Die Größe Gottes offenbart er in seiner Machtlosigkeit“ und ergänzte: „Schon die kleinste Liebeskraft ist größer als die größte Zerstörungskraft auf Erden.“ Zuvor hatte er in seiner Ansprache das Unmenschliche während der Pandemie kritisiert. Die Alten, Schwächsten und Sterbenden hätten wir – wenn auch gezwungener Maßen – allein gelassen.