Nicht mehr allein: Familien mit Behinderten treffen sich in Füssen

Behinderte Kinder, ihre Eltern und Geschwister genießen das Beisammensein in Füssen. Im Alltag erleben sie noch Ausgrenzung und finden nur schwer Freunde.

19.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Sicht- und spürbar haben die Teilnehmer das erste Treffen der neuen Gruppe „Besonderen Sterne“ im AWO-Familienstützpunkt in Füssen genossen. Einfach einmal unbeschwert zusammen sein, tat allen gut, denn für gehandicapte Kinder ist es oft schwer, Kontakte oder gar Freundschaften zu pflegen. Allein schon, weil viele in Spezialeinrichtungen betreut werden und dazu oft lange mit dem Bus unterwegs sind. Wie berichtet, hatte Melanie Matl nach der Veröffentlichung ihres Inklusionsbuches „Die Reise der besonderen Sterne“ eine WhatsApp Gruppe für Eltern von Kindern mit Behinderung gegründet. Am Sonntag sind sich nun bei Kuchen, Snacks und Getränken alle Familien zum ersten Mal persönlich begegnet. Fast alle der knapp 15 Familien kamen mit Vätern und Geschwisterkindern. Die Kinder – mit Behinderung oder ohne – spielten sofort miteinander. Nur Leon, der schüchterne Zehnjährige, wich nicht von der Seite seiner Mutter, die zuhause noch zwei weitere Kinder versorgt. Die Väter kümmerten sich mit einer ungeheuren Normalität um all ihre Kinder, wie auch die Mütter dies taten.

