Hat sich der Tourismus in Füssen wieder erholt?

Rund 1,46 Millionen Übernachtungen zählt die Stadt Füssen im Jahr 2022. Das waren mehr, als im Vor-Corona-Jahr 2019. Doch Füssener Hotels müssen sich umstellen.

14.03.2023 | Stand: 06:08 Uhr

Exakt 1.456.611 Übernachtungen hat Füssen im vergangenen Tourismusjahr 2022 gezählt. Damit lag die Stadt nicht nur gut 36 Prozent über dem Vergleichswert des Jahrs 2021, sondern auch noch gut ein Prozent über dem Ergebnis aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.

„Dank der Attraktivität unserer Urlaubsregion und des Engagements aller Tourismusakteure ist es gelungen, das Vor-Corona-Niveau zu erreichen“, freut sich Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. „Das ist umso bemerkenswerter, als ein großes Hotel in Bad Faulenbach mit 250 Betten in der zweiten Januarhälfte 2022 den Betrieb eingestellt hat und als Frequenzbringer ausgefallen ist.“

Tourismus in Füssen: Es kommen wieder mehr Gäste in den Königswinkel

Die Gästeankünfte sind 2022 im Vergleich zu 2021 um knapp 50 Prozent auf 411.004 gestiegen. Dass dieser Wert trotzdem um ein Viertel hinter dem Wert aus 2019 zurückbleibt, erklärt Fredlmeier mit dem Wandel in der Gästestruktur, den die Pandemie verursacht hat: Die Inlandsgäste, mittlerweile die mit Abstand stärkste Gästegruppe, würden meistens einen längeren Aufenthalt in Füssen verbringen.

Die Zahl der vor allem aus den Überseemärkten anreisenden Einnächter sei dagegen stark zurückgegangen. Diese Entwicklung habe auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,58 (2019) auf 3,14 Tage in 2022 erhöht.

„Zu verdanken haben wir das erfreuliche Ergebnis maßgeblich der starken Inlandsnachfrage, die auch in 2022 die Ausfälle in der Auslandsnachfrage kompensiert hat“, sagt Fredlmeier. Lag der Anteil der Übernachtungen von Inlandsgästen 2019 noch bei 74 Prozent, so kletterte er während der Pandemie auf fast 94 Prozent in 2021 und 86 Prozent in 2022. Die meisten deutschen Gäste kamen aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Vor Corona waren Touristen aus China stark in Füssen vertreten

Bei den Auslandsgästen führte 2022 bei den Übernachtungen mit den USA erstmals wieder ein Überseemarkt das Ranking an, doch wurde das Übernachtungsaufkommen aus dem Ausland vor allem mit Gästen aus den europäischen Nahmärkten erzielt: Die Nachbarländer Schweiz, Niederlande und Italien folgen auf den Plätzen zwei bis vier. Starke

Vor-Corona-Auslandsmärkte wie China und Japan rangierten 2022 nicht mehr unter den stärksten 20. Die Nahmärkte hätten sich resilienter als die Überseemärkte gezeigt, bewertet FTM-Chef Fredlmeier diese Entwicklung, und es zeichne sich ab, dass bei den klassischen Überseemärkten zunächst die Gäste aus den USA wieder spürbar „zurückkommen“ würden. (Lesen Sie auch: Stadtführungen in Marktoberdorf ein Riesen-Erfolg)

Füssens touristische Saisonkurve dagegen wurde durch die Veränderungen bei der Gästestruktur kaum beeinflusst. 2019 entfielen 76 Prozent der Gesamtübernachtungen auf den Zeitraum April bis Oktober, 2022 waren es in den gleichen Monaten gut 77 Prozent. Dass die saisonale Konzentration auf das Sommerhalbjahr bestehen geblieben sei, zeigt für Fredlmeier, dass deutsche wie internationale Gäste in der Hauptsaison um dieselben Bettenkapazitäten konkurrieren und die Stärkung der Auslandsmärkte nicht automatisch, wie oft angenommen, zu einer Verbreiterung der Saison führt.

Füssens Tourismuschef Fredlmeier: Stolzes Spitzenergebnis

„Trotzdem ist die Tourismusdestination Füssen von den Zahlen her gut durch die letzten schwierigen Jahre gekommen und die Stadt Füssen kann auf den Tourismus als Spitzenleistung stolz sein“, lautet Fredlmeiers Resümee. „

Vor allem aber müssen wir in Zeiten, in denen der städtische Haushalt extrem unter Druck steht, dankbar sein für die Wirtschaftskraft, die aus dem Tourismus erwächst. Die touristischen Gelder helfen, die Freizeitinfrastruktur und Veranstaltungen in unserer Stadt mitzufinanzieren, was allein mit Steuergeldern ausgeschlossen wäre.“

