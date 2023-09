Noch einige Fragezeichen hinter dem EV Füssen

Zwar gewinnt der EV Füssen sein Spiel gegen TEV Miesbach, doch ist es keine Meisterleistung. Insgesamt aber ein positives Fazit der Vorbereitungsphase.

Das letzte Testspiel ging an den EV Füssen. Mit 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) wurde der letztjährige Vizemeister der Bayernliga, der TEV Miesbach, am Kobelhang bezwungen. Eine Meisterleistung war das Spiel am Freitagabend jedoch nicht. Nach gutem ersten Abschnitt verlor das heimische Team im Mitteldrittel völlig den Faden und ließ Alleingänge des Gegners in Serie zu. Benedikt Hötzinger im Gehäuse war es zu verdanken, dass die Partie nicht kippte. Eine Woche vor Saisonstart gibt es bei den Schwarz-Gelben noch einige Fragezeichen.

Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren laufen auf

Erstmals in dieser Saison wirkten beim EVF zwei Förderlizenzspieler des ESV Kaufbeuren mit. U20-Nationalspieler Leon Sivic, der bereits vergangene Saison 30 Partien für Füssen bestritten hat, sowie Luca Kinzel. Der 18-jährige gebürtige Buchloer war nach drei Jahren im Nachwuchs des Schweizer Topteams HC Davos nach Kaufbeuren zurückgekehrt. Die beiden Talente ersetzten die Füssener Ausfälle Bauer Neudecker und Maxim Kryvorutskyy.

Miesbach macht anfangs viel Druck

Miesbach beschäftigte die EVF-Abwehr von Beginn an und machte viel Druck. Es folgte kurz darauf aber die frühe Füssener Führung: Julian Straub brachte einen abprallenden Schuss von Bureau-Blais auf das Gästetor und ein Verteidiger überwand den eigenen Goalie Timon Ewert. Danach musste Benedikt Hötzinger in höchster Not eingreifen, als Bohumil Slavicek völlig allein auf ihn zulaufen konnte. Frei vor dem Tor kam dann auch Luca Kinzel zum Abschluss, er verpasste ebenfalls. Füssen wurde nun immer stärker und hatte einige Top-Chancen. Es dauerte bis zur 12. Minute, ehe die beiden Hauptakteure des ersten Treffers wieder zuschlugen. Diesmal spielte Philippe Bureau-Blais einen starken Querpass durch die gegnerische Verteidigung und Julian Straub traf mit seinem Schuss zum 2:0. Der kanadische Verteidiger des EVF legte kurz vor der ersten Pause sogar noch auf Zuspiel von Eetu-Ville Arkiomaa das 3:0 nach. Leon Sivic vergab auch noch aussichtsreich.

Füssen zeigt ein völlig anderes Gesicht im Mitteldrittel

Ein völlig anderes Gesicht zeigte das Team von Trainer Juhani Matikainen jedoch im mittleren Abschnitt. Hielt Hötzinger zunächst noch stark mit der Fanghand, so war er in der 24. Minute geschlagen. Slavicek nutzte einen Abpraller von der Bande zum 3:1. Es folgte eine Phase, in der die Füssener völlig offen agierten und der TEV zu fünf Alleingängen kam, die vier Mal an Hötzinger und einmal an der Torlatte scheiterten. Eine Minute vor der zweiten Pause kam für Leon Sivic die große Chance zum vierten EVF-Treffer, er scheiterte aber mit einem zugesprochenen Penalty.

Im Schlussdrittel waren die Füssener dann wieder präsenter und ließen nicht mehr so viele Möglichkeiten für den Gegner zu. Arkiomaa hatte bereits nach 33 Sekunden eine Riesenchance, hier hatten die Schiedsrichter zunächst schon auf Tor entschieden, das aber dann revidiert. Anton Zimmer für Füssen und wieder einmal Bohumil Slavicek für Miesbach scheiterten mit Alleingängen, ehe in der 59. Minute ein Konter über Zimmer zum 4:1 durch Kapitän Marco Deubler führte.

Am Freitag wird es ernst für den EV Füssen

Damit endete die Vorbereitungsphase für den EVF mit einem Sieg, womit insgesamt ein positives Fazit gezogen werden kann. Die Bayernligisten Königsbrunn und Miesbach wurden daheim geschlagen, beim TEV jedoch gab es eine Niederlage. Im Oberligavergleich verlor man daheim deutlich gegen die Tölzer Löwen, siegte dort jedoch ebenso wie beim EC Peiting. Der EV Füssen ist aber nicht das einzige Team, welches sehr unterschiedliche Ergebnisse in der Vorbereitung erzielte. Richtig ernst wird es am Freitag, wenn das erste Ligaspiel in Heilbronn ansteht.