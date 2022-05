Nordamerikanische Profliga MLB kommt für Dreh nach Füssen

Der Baseball Zweitligist Füssen Royal Bavarians darf sich über einen besonderen Gast freuen: Die Major League Baseball kommt für Aufnahmen ins Allgäu.

12.05.2022 | Stand: 16:10 Uhr

Kaum zu glauben, aber wahr: Die US-amerikanische Profibaseball-Organisation MLB kommt für Filmaufnahmen nach Füssen. Mit einer Dokumentarserie über Baseball in Europa will die MLB dem Nischensport mehr Aufmerksamkeit zuteilen. Das teilte der Baseball Zweitligist jetzt mit.

Nordamerikanische Profiliga MLB gastiert in Füssen

Als der Vorsitzende der Füssen Royal Bavarians Anfang des Jahres einen Anruf aus London von einer Filmproduktionsfirma im Auftrag der MLB bekam, war Mitch Stephan erst einmal sprachlos: „Ich konnte den Anruf erstmal gar nicht einordnen“. Es hieß, dass MLB im Rahmen einer größeren Filmproduktion über Baseball in Europa an der Story des Vereins und dem Bau des neuen King’s Field interessiert sei und gerne eine Dokumentation aufnehmen möchte. Nach einigen ausgiebigen Gesprächen bekam Füssen Ende März den Zuschlag für die Verfilmung und darf Teil der großen Dokumentar-Serie sein.

MLB will den Baseball-Breitensport unterstützen und kommt dafür ins Allgäu

Die milliardenschwere Profibaseball-Organisation hat im vergangenen Jahr seine internationale Strategie grundlegend überarbeitet und möchte fortlaufend weltweit verstärkt expandieren. Neben internationalen Gastspielen, wie 2019, als die New York Yankees und Boston Red Sox im umgebauten Wembleystadion in London aufeinandertrafen, soll vor allem der Breitensport in den kommenden Jahren unterstützt werden. Das bedeutet, nationale Ligen fördern, Schulprogramme finanzieren und Infrastruktur aufbauen. Ziel ist es, so mehr Menschen vom Baseball zu begeistern.

Die Dreharbeiten in Füssen beginnen am 20. Mai

Die Filmaufnahmen finden vom 20. bis 23. Mai in Füssen statt. Im Fokus steht dabei das Bundesliga Heimspiel gegen die Augsburg Gators am 22. Mai. Um ein für Major League Baseball würdiges Event auf die Beine zu stellen, haben sich die Verantwortlichen der Royal Bavarians einiges überlegt. Spieltags-Motto ist „Bavarian Day“! Dabei machen die Burger ausnahmsweise mal Pause und die Zuschauer werden traditionell bayerisch mit Weißwürsten und Leberkäs versorgt. Bier-Sponsor Kössel Bräu kommt mit einem Ausschankwagen und für alle Zuschauer in Tracht gibt es die halbe Bier für zwei Euro, teilen die Bavarians mit. Neben einer Eröffnungszeremonie mit First Pitch sei außerdem mit Spielen für jung und alt für ausreichend Abwechslung und Unterhaltung gesorgt.