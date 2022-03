Diese Füssenerin gehört zu den besten Notariatsfachangestellten Bayerns

Angela Guggemos wurde zu den fünf besten Notariatsfachangestellten des Landes gekürt. Schon jetzt betreut sie im Notariat Füssen komplizierteste Verträge mit.

Sie ist schon als Auszubildende zu einer wichtigen Stütze des Notariats in Füssen geworden, sagt ihr Chef Eckhard Wälzholz: Nun wurde Angela Guggemos von der Notarkasse in München als eine der fünf besten Absolventinnen in Bayern ausgezeichnet.

Ihre Kollegen hat das nicht wirklich überrascht: Denn Guggemos habe von Anfang an eine beeindruckende Auffassungsgabe und Interesse gezeigt, heißt es im Notariat in Füssen. Inzwischen betreue und gestalte die 24-Jährige bereits komplizierteste Verträge mit.

Alles andere als staubtrocken

Was treibt eine junge Frau an, sich für diesen Beruf so entscheiden? „Auf den ersten Blick mag das Notariat staubtrocken, juristisch und langweilig wirken“, sagt Angela Guggemos mit einem Schmunzeln. „Bei näherem Hinsehen muss man jedoch feststellen, dass sich hinter Eheverträgen, Vermögens- und Unternehmensnachfolgen, bei Kaufverträgen und Hofübergaben das pralle Leben abspielt, so dass der trockene juristische Alltag unglaublich abwechslungsreich und interessant sein kann.“ Für die Hopferauerin steht fest: „Je mehr wir mit Menschen zu tun haben, desto interessanter, lebendiger und abwechslungsreicher wird es.“

Nun wurde die Top-Notariatsmitarbeiterin geehrt: Denn die besten Auszubildenden bayernweit werden in München von der Notarkasse, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Preisen ausgezeichnet. Und dazu gehörte eben auch Angela Guggemos. Notariatsfachangestellte werden spezialisiert auf das Notariat ausgebildet, lernen zum Beispiel die Gestaltung von Kaufverträgen, Grundschulden, Eheverträgen oder Testamenten. (Lesen Sie auch: Streuobstwiese statt Wohnungen in Füssen?)

Gute Aufstiegsmöglichkeiten im Notariat

Alle Notariatsfachangestellten in Bayern können nach Bestehen der Ausbildungsprüfung einen Eingangstest absolvieren, um zu sogenannten Kassenangestellten aufzusteigen, mit denen sie nach einem etwa dreijährigen Aufbaustudium die Laufbahn eines Notariatskassenangestellten im öffentlichen Dienst bei der Notarkasse einschlagen können. Arbeitsstelle ist dennoch das jeweilige örtliche Notariat, etwa in Füssen.

Kein Abitur erforderlich

Ein Abitur ist für diese Laufbahn nicht erforderlich, die 24-jährige Guggemos hat die Realschule absolviert. Im Rahmen des berufsbegleitenden Aufbaustudiums lernen die absolvierten Notariatsfachangestellten, Verträge zu gestalten, die Rechtsbereiche des Immobilien-, Gesellschafts-, Erb- und Familienrechts sicher zu beherrschen und Mandanten zu beraten. Diese Mitarbeiter werden später zu den Stützen eines jeden Notariats. „Ich freue mich schon darauf, mit dem Einschlagen des Weges als Inspektorenanwärterin der Notarkasse zahlreiche neue Erkenntnisse hinzuzuerwerben, die ich im praktischen Berufsalltag bestens gebrauchen kann“, betont Angela Guggemos.

Derzeit sind im Notariat in Füssen zwei Angestellte der Notarkasse beschäftigt und befindet sich bereits eine weitere Mitarbeiterin auf dem Wege dieses Aufbaustudiums der Notarkasse.

