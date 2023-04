Füssen verlangt zukünftig Geld für den Gang auf die Toilette: Was darf die Notdurft kosten?

Stadträte befassen sich mit einer Gebührenpflicht für öffentliche WCs. Zuletzt hatte die Stadt Füssen fast 150.000 Euro für ihre Toiletten aufbringen müssen.

26.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im Zuge ihrer angespannten Finanzlage wird die Stadt Füssen für viele ihrer öffentlichen WC-Anlagen künftig eine Gebühr erheben. Fast 150.000 Euro an Defizit entstanden nämlich durch die Reinigungskosten allein im vergangenen Jahr. Im Hauptausschuss ging es nun um die Frage, wie hoch die Gebühr fürs WC sein darf, an welchen Stellen sie erhoben werden soll und ob Zeitschaltuhren künftig den Zugang regeln.

Füssen: Pro Monat gehen auf die Toilettenanlage am Hopfensee bis zu 30.000 Menschen

Wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) erklärte, werden allein einzelne Toilettenanlagen am Hopfensee von bis zu 30.000 Menschen im Monat aufgesucht. Dort seien an zwei Stellen bereits Automaten und ein entsprechendes Zutrittssystem installiert worden. Kosten: rund 35.000 Euro. Binnen vier Monaten soll diese Investition aber dank der starken Frequentierung wieder herinnen sein.

Wie die Verwaltung verdeutlichte, soll die Gebührenpflicht von 50 Cent nun noch auf weitere WCs im Stadtgebiet ausgeweitet werden. Etwa auf Bad Faulenbach, wo die Toiletten an der Waldwirtschaft stehen. Der Hauptausschuss folgte diesem Vorschlag. Und er kam auch der Empfehlung des Bürgermeisters nach, am Volksfestplatz und Skatepark vorerst auf die 50 Cent zu verzichten. Man befürchte dort ansonsten Wildpinkler, hieß es im Ausschuss.

Hans-Jörg Adam (Freie Wähler) fragte beim Blick auf die Zahlen, ob es nicht Sinn mache, für das WC in der Markthalle auch einen Automaten anzuschaffen. „Da könnten wir womöglich ein Geschäft machen“, sagte Adam – ein wohl nicht ganz beabsichtigtes Wortspiel. Der Bürgermeister erklärte dazu, man nehme diesen Vorschlag auf, müsse dazu aber erst einen Blick in die neuen Mietverträge werfen. Dort sei geregelt, wer für die Reinigungskosten aufzukommen habe.

Öffentliche Toiletten in Füssen: Stadt geht mit Zeitschaltuhren gegen Vandalismus vor

Eine kurze Debatte entspann sich in der Folge noch über die Frage der Zeitschaltuhren. Die Verwaltung will nämlich an ausnahmslos allen Toiletten den Zutritt limitieren. Vorgesehen war ein Zeitraum von 7 bis 21 Uhr täglich. Einigen Stadträten – darunter Simon Hartung (CSU) – erschien das jedoch besonders in den Sommermonaten als zu kurz. Das Gremium einigte sich deshalb auf eine Ausweitung auf 22 Uhr. Damit soll der immer häufiger zu beobachtende Vandalismus verhindert werden. Besonders am Skatepark war es in vergangenen Monaten wiederholt zu Beschädigungen gekommen.