In den Schulen gibt es jetzt Schnelltests. Lehrkräfte helfen den Schülern. Das Gymnasium Füssen testet jeden Tag und in Pfronten unterstützen Sozialarbeiter.

15.04.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Um den Schulunterricht sicherer zu machen, gibt es seit dieser Woche eine Testpflicht an den Schulen. Je nach aktuellem Inzidenzwert – also wie viele Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auftraten – ändert sich, welche Klassen Präsenz- und welche Distanzunterricht haben. Wie die Tests im Füssener Land angelaufen sind.