Oskar Schneider aus Weißensee ist seit 60 Jahren Pfarrer

Ruhestandspfarrer Oskar Schneider feiert ein stolzes Jubiläum. Ein Gespräch über das Leben, den Glauben und seinen Hund, mit dem er in Weißensee lebt.

30.05.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Vor 60 Jahren ist Pfarrer Oskar Schneider in Dillingen zum Priester geweiht worden. Seit 2003 genießt er inzwischen seinen Ruhestand in Weißensee. Am kommenden Pfingstmontag wird der Geistliche nun sein stolzes Jubiläum im Rahmen eines Gottesdiensts feiern. Angekündigt sind weitere Priester und Abordnungen der Vereine, wenn um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Walburga dieses besondere Fest begangen wird.

So kam Oskar Schneider aus Weißensee zum Priesterberuf

Schneider wurde 1935 in Ravensburg geboren. Obwohl die Stadt zur Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört, entschied sich der Abiturient, zum Studium nach Dillingen zu gehen: „Ich war auf einem neusprachlichen Gymnasium, da gab es kein Latein. In Dillingen konnte man dies problemlos nebenbei nachlernen, in Baden-Württemberg war dies nicht möglich,“ erklärt der Geistliche. Im ehemaligen Jesuitenkolleg Dillingen befand sich früher eine theologische Universität und ein Priesterseminar, in dem viele Geistliche der Diözese Augsburg ihre Ausbildung machten – eine Kaderschmiede für angehende Seelsorger. Seit 1971 werden diese Räume als Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung genutzt. Das Priesterseminar kam nach Augsburg. Schneider wurde nach erfolgreichem Abschluss am 3. Juni 1962 in der Stadtpfarrkirche in Dillingen zum Priester geweiht.

Stationen von Oskar Schneider als Pfarrer waren Ursberg, Kimratshofen, Babenhausen und Großkötz

Stationen seiner langjährigen Tätigkeit als Geistlicher waren Ursberg, Kimratshofen, Babenhausen und schließlich Großkötz im Landkreis Günzburg, wo er 34 Jahre als Seelsorger gewirkt hat. Gerne erinnert sich Schneider an diese Zeit, wo er auch für Kleinkötz zuständig war. Seit 2003 ist er nun als Ruhestandspfarrer in Weißensee tätig. „Für mich war es stets wichtig, für andere Menschen da zu sein und ihnen zu helfen,“ resümiert der Geistliche über sein 60 Jahre dauerndes Schaffen. „Ich bin immer noch gerne Pfarrer und ich glaube, dass dies auch in Weißensee geschätzt wird.“

Oskar Schneider organisierte gerne Wallfahrten

Früher organisierte er jährlich eine große Wallfahrt in seinen Pfarrgemeinden. So ging es mehrmals nach Rom, in die Türkei oder nach Griechenland. Höhepunkte waren sicherlich die Marienwallfahrtsorte Lourdes und Fatima. „Das hat mir immer sehr gefallen und diese Pilgerreisen wurden von den Gläubigen gern angenommen,“ freut sich Schneider rückblickend. Sehr betroffen hat ihn der Tod eines Kollegen in der Nachbarpfarrei gemacht, nicht nur weil er einen guten Freund verloren hatte, sondern weil er durch dessen Ableben drei Pfarreien zusätzlich übernehmen musste. Schneider ist ein großer Freund der Kirchenmusik. Vor allem große Orchestermessen von Wolfgang Mozart und Joseph Haydn haben es ihm angetan. In Weißensee werden immer wieder Messen musikalisch gestaltet. „Es gibt einen kleinen Chor, Bläser und immer wieder auch Volksmusik,“ erklärt der Jubilar. Schneider hatte früher immer ein eigenes Pferd. In Großkötz gab es einen großen Garten und viel Platz zum Reiten. Dazu kommt er heute nicht mehr. Sein Garten ist noch nicht gemäht. Da dürfen bald Ponys aus der Nachbarschaft grasen. So kann Schneider die Tiere von seinem Pfarrhaus beobachten. In diesem historischen Gebäude übernachteten früher die Mönche von St. Mang, wenn sie die Messe in Weißensee lasen.

Heute hat Pfarrer Schneider einen Hund und viel Zeit, in Büchern zu lesen. 60 Jahre machen ihn ein wenig nachdenklich, aber auch heute noch geht er gerne zu seinen Gläubigen und freut sich, mit ihnen gemeinsam die Heilige Messe feiern zu dürfen.

