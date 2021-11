Am Forggensee tummeln sich farbenprächtige Löffelenten

Viele Vögel machen auf ihrem Zug gen Süden Rast im Ostallgäu. Dabei ist der Forggensee auch für Löffelenten sie ein idealer Aufenthaltsort.

03.11.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Eigentlich sind Irland und Großbritannien die Heimat der Löffelenten. Dort finden sie laut Vogelkundler Richard Wismath an Binnengewässern mit dicht bewachsenem Flachufern, Mooren und Altwasser Nahrung und reichlich Brutmöglichkeiten.

Im Herbst ziehen sie von ihren Brutgebieten fort und machen auf ihrem langen Weg in die Mittelmeerländer oder ins tropische Afrika auf deutschen Binnengewässern halt, um Nahrung aufzunehmen. Der Forggensee ist für sie ein idealer Aufenthaltsort, wo derzeit bei einem etwas abgesenktem Wasserspiegel nahe am Ufer Schlickflächen frei werden.

Plankton als Nahrung für die Enten

Diese Schlickflächen, die auch Wasserpflanzen beinhalten, bieten ihnen reichlich Nahrung in Form von Plankton, den sie mit ihrem großen Seischnabel aufnehmen. Gerne schwimmen die weiblichen Enten im Kielwasser der vorderen, um die von deren Beinen aufgewirbelten Kleinlebewesen einzufangen.

Gelegentlich kommt es auch in Deutschland vor, das in günstigen Lagen einige Löffelenten überwintern. „Sicher wird es durch die ständige Klimaerwärmung in kommenden Jahren soweit kommen, das immer mehr bei uns im südwestlichen Teil der Republik überwintern“, sagt Wismath. Kennzeichen der Löffelente: Sie ist kleiner als die Stockente und hat einen auffälligen langen und breiten Löffelschnabel. Das Männchen im Prachtkleid ist überdies sehr auffällig gefärbt. Der Kopf ist flaschengrün, die Halsgegend weiß, der Bauch und die Flanken sind rostbraun.