Palmsonntagstradition in Füssen endlich wieder fortgesetzt

Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause starten die fünf Christlichen Gemeinden Füssens wieder gemeinsam in die Karwoche. Auch der Palmesel ist dabei.

10.04.2022 | Stand: 17:46 Uhr

Bei aprilhaftem Wetter mit leichtem Schneefall begrüßte die Geistlichkeit der fünf Kirchengemeinden des Ökumenischen Arbeitskreises Füssen rund einhundert Gläubige am Palmsonntag vor der Krippkirche zur ökumenischen Einstimmung in die Karwoche, hocherfreut, dass nach zweijährigem Ausfall die Tradition fortgesetzt werden kann. Der katholische Pfarrer Frank Deuring segnete die Palmzweige, die die fünf Geistlichen an alle verteilten, ein Bläserquartett der Harmoniemusik sorgte für die musikalische Gestaltung. Der Frauenkreis bot gegen eine Spende für die Ministrantenarbeit selbst gebastelte Palmboschen an.

Laute Hosianna-Rufe erklingen

Voran die Ministranten, gefolgt vom fast lebensgroßen Palmesel zog die Prozession unter Gebeten zum Magnusbrunnen wo das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem verlesen wurde. Der evangelisch-lutherische Pfarrer Peter Neubert verdeutlichte den Weg Jesu zur wunderbaren Auferstehung an Ostern: „In Jesus, dem Sohn Gottes und Christkönig wird uns und der ganzen Welt immer wieder das Leben geschenkt.“ Die Gläubigen stimmten laut in den Ruf „Hosianna, hosianna dem Sohne Davids“ ein, bevor sie zu den Gottesdiensten ihre jeweilige Gemeinde weiterzogen.