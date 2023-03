Panoramahotel in Seeleuten plant millionenschweres Umbauprojekt

Das Panorama Land- und Wellnessholte in Seeleuten plant ein großes Bauprojekt. Das alte Gebäude soll abgerissen und durch ein neues ersetzt werden.

16.03.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Ein millionenschweres Bauprojekt steht noch in diesem Jahr beim Panorama Land- und Wellnesshotel in Rückholz auf dem Plan. Der größtenteils bereits 114 Jahre alte Bau in Seeleuten, der in der vierten Generation von der Familie Wanner geführt wird, soll nach Aussage des Hotelchefs Florian Wanner komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser wird mit 18 zusätzlichen Zimmern und einem Mitarbeiterhaus geplant. Weil das Hotel dafür mehr Wasser benötigt, war das Projekt kürzlich ein weiteres Mal Thema im Gemeinderat Seeg. Das Hotel steht zwar auf Rückholzer Gemeindegebiet, da es geografisch näher an Seeg liegt, bezieht es aber von dort sein Wasser.

