So soll das Parkleitsystem in Rieden am Forggensee gegen das Park-Chaos helfen

Parken am Forggensee: Das intelligente System in den Ortsteilen Ostereinen und Dietringen steht in den Startlöchern. Wie es funktioniert und wie viel es kostet.

30.01.2023 | Stand: 19:43 Uhr

Für die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Dietringen und Osterreinen waren die Sommermonate herausfordernd: An schönen Tagen strömten Massen an die Badestellen am Forggensee. Die Folge: Die Parkplätze, die Zufahrten und Wiesen waren zugeparkt. Teilweise sind Landwirte mit ihren Maschinen nicht durchgekommen. Bereits seit geraumer Zeit beschäftigt sich der Gemeinderat deshalb mit einem Parkleitsystem. Im März soll es nun eine Testphase geben, ab Mai soll das System laufen. Die Hoffnung der Gemeinde: Den Verkehr zu reduzieren.

