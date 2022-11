Autofahrer müssen fürs Parken in Pfronten künftig zahlen

Die Gemeinde Pfronten führt kostenpflichtige Parkplätze ein - aber nicht überall. So viel müssen Autofahrer künftig fürs Parken bezahlen.

„Habt Ihr denn keine Angst, dass Kaufkraft in andere Gemeinden abfließt?“, frage Hermann Voll in der Diskussion bei der Pfrontener Bürgerversammlung zum Thema Parkraumkonzept mit Einführung einer Parkraumbewirtschaftung zum März kommenden Jahres. Er hielt es zudem für überzogen, mit jedem Konzept eine Agentur zu beauftragen, es gebe schließlich Gemeinderäte, die so etwas machen könnten.

Parken in Pfronten wird teils kostenpflichtig: 19 der insgesamt 75 Parkplätze werden bewirtschaftet

Wer im Zentrum einkaufen wolle, müsse auch künftig nichts fürs Parken zahlen, wies Bürgermeister Alfons Haf darauf hin, dass bei den meisten Parkplätzen in Ried die Parkdauer begrenzt aber keine Gebühren erhoben werden sollen. Damit werde gleichzeitig gewährleistet, dass diese nicht von Dauerparkern blockiert werden. Auch auf dem künftig gebührenpflichtigen Parkplatz am Bahnhof Ried seien die ersten beiden Stunden frei. Überhaupt würden nur 19 der insgesamt 75 Parkplätze in Pfronten künftig bewirtschaftet. Die Einnahmen sollten dabei gleichzeitig dazu genutzt werden, nachhaltigere Mobilitätsangebote wie die Anlage von Radwegen oder den geplanten Rufbus zu finanzieren.

"Elterntaxis" halten in Pfronten weiterhin gratis

Nichts bezahlen sollen auch künftig Eltern, die ihren Nachwuchs in Kindergärten bringen oder dort holen. Auch hier gebe es kostenlose, aber zeitbeschränkte Parkmöglichkeiten, erklärte Bürgermeister Haf assistiert vom für das Thema zuständigen Ortsentwickler Jan Schubert auf weitere Nachfragen.

Das Parkplatzkonzept beinhaltet für einige Parkplätze auch eine automatische Erfassung der Belegung, unter anderem für eine allgäuweite Lenkung des Ausflugsverkehrs. Bei Kappel soll schon am Abzweig von der Staatsstraße eine digitale Anzeige auf die Belegung der Parkplätze hinweisen und Autofahrer bei Bedarf zu anderen Parkmöglichkeiten weiterleiten.

Bei den künftig gebührenpflichtigen Parkplätzen werden von 9 bis 19 Uhr Gebühren von einem Euro pro Stunde bis zu fünf Euro pro Tag erhoben. Für Einheimische soll es voraussichtlich eine Dauerparkkarte für 40 Euro pro Jahr geben. Auch die neue „Bergzeitkarte“ für die Region Allgäu/Tirol für Einheimische beinhaltet neben Bädern und Bahnen freies Parken bei den betreffenden Einrichtungen.

