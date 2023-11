Pfarreiengemeinschaft Füssen weckt Vorfreude auf Neubau

Der Pfarrabend im Haus der Gebirgsjäger bringt ein buntes Programm und viele Informationen. Die Trauer um den Verlust einer Kirche rückt in den Hintergrund.

20.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Wenn in den vergangenen beiden Silvesternächten das Geläut der Pfarrkirche Zu den acht Seligkeiten in Füssen-West erklang, wurde Babsi Henle schwer ums Herz. "Das gibt es bald nicht mehr", sei ihr durch den Kopf geschossen, berichtete sie beim Pfarrabend der Pfarreiengemeinschaft Füssen im mit nahezu 200 Besuchern voll besetzten Saal des Hauses der Gebirgsjäger. Dieses Silvester wird sie wohl besonders genau hinhören. Denn dann erklingt das Geläut zum letzten Mal. Wie bereits die Orgel werden danach die fünf Glocken des Bauwerks verkauft, das im kommenden Jahr abgerissen wird. Neben der Baufälligkeit nannte Henle die Größe der Kirche als Grund: Bei 30 Gottesdienst-Besuchern sei sie viel zu groß. Wenn die Bagger anrücken, werde bestimmt auch ihm ganz anders, bekannte Stadtpfarrer Frank Deuring. Aber bald werde dann wohl wieder die Vorfreude überwiegen: Das neue "Begegnungszentrum Acht Seligkeiten", das anstelle der 1966 erbauten Kirche errichtet wird. Die Trauer um den Verlust zu dämpfen und Vorfreude zu wecken, war offensichtlich eines der Anliegen des ersten gemeinsamen Pfarrabends der Pfarreiengemeinschaft, die neben den beiden Füssener Pfarreien auch die in Weißensee und Hopfen am See umfasst. So wandelten auch die Sundaysingers den Refrain eines ihrer Gospels um in "Good News: Der Neubau wird kommen und da ziehen wir alle mit ein." Auch weitere Musikgruppen gestalteten den 3,5-stündigen bunten Abend, den Lars Peter Schwarz professionell moderierte. Dabei stelle er wichtige Persönlichkeiten aus den vier Pfarreien vor, unter anderem auch aus dem Pfarrgemeinderat und den Kirchenverwaltungen.

