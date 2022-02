Am 20. März finden Pfarrgemeinderatswahlen statt – mitten in schwierigen Zeiten der Kirche. In Füssen gibt es trotzdem Ehrenamtliche, die sich engagieren.

28.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Wir schämen uns für die Gräueltaten, die durch kirchliche Mitarbeiter an Menschen verübt und von Verantwortlichen verschleiert worden sind“, schreibt der Füssener Pfarrer Frank Deuring in seinen Eingangsworten im neuen Pfarrbrief. Schwere Zeiten für die Institution Kirche. Aber auch für die vielen Ehrenamtlichen vor Ort?