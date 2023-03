Pflege wird überall gebraucht: In Seeg diskutieren Fachleute über die Not der Branche

In Seeg diskutieren Pflegekräfte über die Not in ihren Berufen. Es geht dabei um fehlende Mitarbeiter und warum aus einer Berufung ein Beruf wird.

30.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Pflege ist am Boden, so heißt eine bundesweite Aktion, mit der Gewerkschaften und Parteien auf die prekäre Lage dieses Berufsstandes aufmerksam machen wollen. Wie aber lässt sich die Situation ändern? Darüber wurde im Seeger Pfarrheim bei einer Veranstaltung der KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) gesprochen.

