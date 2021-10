Pflegeeinrichtung in Lechbruck: Nächste Runde für das Siebenbürgerheim

Das Gremium beschäftigte sich mit ersten Änderungen und billigte den Bebauungsplan. Was der neue Betreiber in Lechbruck vor hat und welchen Plan es gibt.

20.10.2021 | Stand: 15:45 Uhr

Zum zweiten Mal stand der Bebauungsplan „Siebenbürgerheim“ auf der Tagesordnung des Lechbrucker Gemeinderates. Das Gremium billigte den Entwurf – die Verwaltung hatte zuvor die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange veranlasst. Wie berichtet, kommt an die Stelle des Siebenbürgerheims eine neue Anlage, bestehend aus drei Häusern.

Lechbruck: Nun folgt der zweite Schritt zur Erneuerung der Pflegeeinrichtung

Nun folgte der zweite Schritt zur Erneuerung der Pflegeeinrichtung, die seit Januar von der Arche Noris aus Nürnberg geführt wird. Der neue Betreiber hat einiges vor in Lechbruck. Ein Mitarbeiter der Firma Abtplan stellte den Stand des Projekts vor. Der alte Bereich wird demnach in drei Wohngebiete aufgeteilt. In einem der Bereiche wird ein Neubau entstehen, in den die bisherigen Patienten und Patientinnen einziehen können. Erst danach wird das alte Gebäude abgerissen und es entsteht der Platz für ein weiteres Haus. Im dritten Bereich wird der Wohnraum für Betreiber entstehen. Der Mitarbeiter von Abtplan erklärte den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit seinen Grundlagen und einigen Feinheiten und legte diesen zum Beschluss vor – das Plangebiet weist eine Größe von etwa 1,08 Hektar auf.

Nun wurden die eingearbeiteten Änderungen vorgestellt. So werden die Gebäude von der Straße weg nach Süden gesetzt. Dadurch erhalten sie einen Abstand zum benachbarten Wohngebiet. Auch äußerlich wurden einige Veränderungen, die das Erscheinungsbild des großen Projekts beeinflussen, eingearbeitet. Man habe sich gegen ein Satteldach entschieden, da sonst zu hohe Wände entstehen. Die Gebäude werden nicht so groß und auch nicht zu hoch erscheinen, hieß es.

Verwaltung kann nun nochmal die Öffentlichkeit beteiligen

Der Gemeinderat billigte den Entwurf für den Bebauungsplan einstimmig. Nun muss die Verwaltung zum zweiten Mal die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange veranlassen.

„Das Siebenbürgerheim verschwindet – eine Gedenktafel soll an das altehrwürdige Gebäude erinnern“, so erklärte es der Lechbrucker Bürgermeister Werner Moll im Juni, als das Gremium sich mit der Bauleitplanung befasste. Damals äußerte Moll seine Hochachtung und seinen Stolz, was hier von einem starken Partner angegangen werde, der die Einrichtung des bisherigen Betreibers – des Hilfsvereins Siebenbürgerheim – übernimmt. Die Gemeinde sei mit Blick auf den künftigen Altersdurchschnitt für die kommenden Jahre gut vorbereitet.

