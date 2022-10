Handwerker stürzt in pfronten von Leiter - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 19-jähriger Monteur hat sich in Pfronten bei Arbeiten mittelschwer verletzt, als er drei Meter tief von einer leiter stürzte.

14.10.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Bei einem Sturz von einer Leiter hat sich ein Monteur in Pfronten-Kreuzegg am Donnerstag mittelschwer verletzt. Der 19-jährige Arbeiter wollte laut Polizei von einer Leiter auf ein Hausdachh steigen, als die leiter plötzlich wegrutschte. Der Mann fiel drei Meter tief auf die Dachterasse und verletze sich beim Aufprall an der Wirbelsäule und an der Hand.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.

Weitere Meldungen aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.

Lesen Sie auch

Unfall auf A7 bei Füssen 54-Jähriger stirbt in der Nacht bei schwerem Unfall im Reinertshof-Tunnel

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".