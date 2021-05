Kleiner Hund bei warmen Temperaturen in Auto gelassen

Ein kleiner Hund ist in einem Auto auf einem Parkplatz in Pfronten-Ried eingesperrt. Die Polizei musste das Auto schließlich nicht gewaltsam öffnen.

11.05.2021 | Stand: 13:20 Uhr

Ein kleiner Hund ist am Montag bei warmen Temperaturen in einem dunklen Auto auf einem Parkplatz in Pfronten-Ried eingesperrt gewesen. Eine Frau machte sich Sorgen und rief die Polizei.

Polizei Pfronten weist darauf hin, dass man Hunde bei warmen Temperaturen nicht im Auto lassen soll

Die Beamten erreichten schließlich telefonisch die Fahrerin. Sie kam mit einer mündlichen Verwarnung davon, weil das Fenster einen Spalt breit geöffnet war. Die Polizei erinnert daran, dass Herrchen und Frauchen ihre tierischen Schützlinge bei sommerlichen Temperaturen nicht im Auto lassen sollten.

