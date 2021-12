Pfrontener Falcons feiern ersten Heimsieg der Saison

Die Partie gegen EV Bad Wörishofen war über weite Strecken aber hart umkämpft. Wer zum Mann der Begegnung wurde.

27.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Am Donnerstag um 22.38 Uhr stand es fest: Im zwölften Saisonspiel haben die Pfrontener Falcons beim 6:4 (1:2/2:1/3:1) gegen den EV Bad Wörishofen den ersten Heimsieg der Saison in der Eishockey-Landesliga gefeiert.

Erster Treffer gelingt den Gästen

Zunächst sah es alles andere als gut für die Pfrontener aus, die in der 10. Minute den ersten Gegentreffer in Unterzahl durch David Vycichlo (Horky/Gaisser) hinnehmen mussten. Da half auch der umgehende Ausgleichstreffer durch Luis Landerer (Matejka/Gottwalz) wenig, denn die Falcons mussten noch vor der ersten Pause ein weiteres Gegentor durch Franz Schmidt (Hanke/Heckelsmüller) hinnehmen. Im zweiten Spielabschnitt kam es zunächst noch schlimmer, eine weitere Überzahlsituation nutzten die Gäste durch Michal Telesz (Horky/Vycichlo) zum zwischenzeitlichen 3:1. Etwas Hoffnung kam auf, als Ladislav Hruksa (Lukas Hruska/Böck) in der 30. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Kurz vor der zweiten Pause war es dann Pfrontens Spieler des Abends, Filip Matejka (Albl) der den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielte.

Letztes Drittel gehört den Pfrontenern

Im dritten Drittel waren dann die Hausherren dran: Nach einer Fünf-Minuten-plus-Spieldauerstrafe gegen einen Bad Wörishofener Spieler nutzte Johannes Albl (Matejka) die Überzahl, indem er seinen Gegenspieler alt aussehen ließ und souverän zur erstmaligen Pfrontener Führung einnetzte. Als kurze Zeit später (51. Minute) erneut Filip Matejka (Gottwalz/Alb) in Überzahl auf 5:3 erhöhte, schien der erste Heimsieg in greifbarer Nähe. Doch die Kneippstädter gaben sich noch nicht geschlagen und kamen ihrerseits durch David Vycichlo (Münch/Hanke) wieder auf 4:5 heran (54. Minute). Nun folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Seiten gute Chancen liegen ließen, allein zweimal innerhalb einer Minute rettete das Torgestänge die Wölfe vor dem sechsten Gegentreffer. Doch in der 60. Minute war es dann soweit, als Filip Matejka die Scheibe erkämpfte und auf Johannes Friedl vor dem Gästetor abspielte, dieser behielt die Nerven und die Übersicht und legte auf den besser postierten Benjamin Gottwalz ab, der zum Endstand von 6:4 einnetzte. Die Pfrontener konnten also kurz vor Weihnachten doch noch den ersten Heimsieg einfahren und dadurch die rote Laterne an den EHC Bad Aibling abgeben.