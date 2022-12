Pfrontener Forum: Verändern sich die Aufgaben des Bergwiesenkönigs in Zukunft?

Das Pfrontener Forum hat sich im Haus des Gastes getroffen. Dabei ging es auch um die Zukunft und um einen besseren Ort für die Treffen.

28.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nur wenige Mitglieder des Pfrontener Forums waren zum Stammtisch im Haus des Gastes erschienen, um sich über Ideen für das kommende Jahr auszutauschen. Dabei ging es um die Aufgaben einer Bergwiesenkönigin oder eines Bergwiesenkönigs sowie um einen besseren Standort für die Stammtische.

Bürgermeister von Pfronten und Ehrenvorsitzender: Bergwiesenkönigin macht Pfronten bekannt

Mit der Frage von Bürgermeister und Ehrenvorsitzenden Alfons Haf, ob das Forum wieder die Krönung einer Bergwiesenkönigin oder -königs plane, begann der inhaltliche Teil des Abends. Er stellte heraus, dass die Bergwiesenkönigin in der Vergangenheit wichtig war, um Pfronten über die Grenzen des Allgäu hinaus bekannt zu machen. Allerdings würden sich die Aufgaben, wie auch andere Aktivitäten von Pfronten Tourismus, mehr und mehr ins Internet verlagern. Mehr als „Influencer/in in den sozialen Medien“ sieht Haf die Aufgaben der Kandidatin beziehungsweise des Kandidaten. Ein solcher Kandidat verkörpere die Bergwiesen, die prägend für die Pfrontener Natur- und Kulturlandschaft sind. Alfons Haf betonte die Bedeutung der Bergwiesen im Kampf gegen den Klimawandel und erläuterte, dass diese auch eine wichtige Rolle bei der Auszeichnung im Rahmen des European Energy Awards, der der Gemeinde Pfronten im November verliehen wurde, spielten.

(Lesen Sie hier, der Kampf gegen den Schwund der Bergwiesen.)

Welche Ideen gibt es für das Pfrontener Forum?

Weitere Ideen zur Zukunft des Pfrontener Forums kamen von Karin Menge, die im GemeinschaftsWerk engagiert ist. Sie könne sich die Räumlichkeiten im Bahnhof-Ried gut als Forumstreffpunkt und weiterer Vereine vorstellen und verwies auf die Herkunft des Namens Forum, das aus dem lateinischen kommt, und mit „Marktplatz“ oder „Öffentlichkeit“ übersetzt wird. Der Bahnhof als einer der zentralsten Orte in Pfronten wäre der ideale Ort für Zusammenkünfte des Forums und weiterer Vereine. Eine weitere Anregung war die Aktualisierung der Satzung des Forums, da diese noch unverändert aus den 1990er Jahren stammt. Der Vorstand wird sich Januar mit dem Thema befassen mit dem Ziel, zur Jahreshauptversammlung 2023 den Mitgliedern einen Vorschlag machen zu können. Es soll unter anderem darüber diskutiert und entschieden werden, ob sich der Verein um die Gemeinnützigkeit bemüht. Dies würde die Möglichkeiten, Spenden zu sammeln, deutlich erleichtern, allerdings auch Freiheiten nehmen.

Anschließend berichtete Karin Menge von den vergangenen Aktivitäten des GemeinschaftsWerks: besonders die Gleisweihnacht am ersten Adventswochenende am Bahnhof Ried fand positive Resonanz bei Besuchern und Ausstellern. An dem Abend wurde mit dem Verkauf von Essen und Trinken ein Überschuss von 350 Euro erwirtschaftet, der an die Pfontener Tafel gespendet werden sollte. Der Vorstand entschied, den Betrag auf 500 Euro aufzurunden.