Internet statt Messestände: Keine Bergwiesenkönigin mehr

Das Amt sei nicht mehr zeitgemäß, findet das Pfrontener Forum. Stattdessen hat der Verein andere Pläne.

29.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Pfrontener Forum will sich auch weiterhin um das Thema Bergwiesen kümmern. Das hatten die Mitglieder bereits in ihrer Generalversammlung im März beschlossen. Schnell sei danach allerdings Konsens darüber entstanden, dass es eine Bergwiesenkönigin wie bisher nicht mehr geben werde, teilt der Verein jetzt mit: Zum einen passe diese Form der Repräsentation nicht mehr in die Zeit, zum anderen setze der Tourismus mehr auf Präsenz im Internet als auf Messestände, um Gäste von der Attraktivität des südlichen Ostallgäus zu überzeugen.

