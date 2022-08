Pfrontener wird bei Extremradrennen in der Karibik Zehnter

Für Oliver Mattheis wird's exotisch: In der Karibik nimmt er an der Tour de Guadeloupe teil - mit 1248 Kilometern Länge. Einmal schafft er es sogar aufs Podest.

18.08.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Acht Flugstunden vom Mutterland Frankreich entfernt – mitten in der Karibik – liegt die kleine Insel Guadeloupe. Und ein Pfrontener Radsportler hat dort jetzt an einer der traditionellsten Radsportveranstaltungen teilgenommen – der Tour de Guadeloupe. Seit 1948 gibt es das Extremradsportrennen. Heuer galt es, 1248 Kilometer zu absolvieren. Oliver Mattheis schaffte es dabei am Ende als Teil des deutschen Teams „Embrace the World“ unter die Top-Ten des mit vielen Profis gespickten Starterfelds. Zudem kam er in der Tageswertung einmal aufs Podium.

Radsportler Oliver Mattheis aus Pfronten wird Zehnter bei der Tour de Guadeloupe

„Es herrschten tropische 30 bis 38 Grad und gab nur zeitweise Schauer, die aber nicht wirklich abkühlend waren“, erzählt Mattheis.

Die erste Etappe bildete ein Prolog von neun Kilometern auf der kleinen Nachbarinsel La Desirade. „Hier konnte ich gleich gut starten und 15. werden“, sagt Mattheis. Gleich darauf ging es dann richtig zur Sache. Am zweiten Wettkampftag waren 156 Kilometer zu bewältigen. „Dabei konnte ich den Sprinter unseres in eine gute Position bringen, der dann den zweiten Platz belegte“, erzählt Mattheis.

Bergig zu ging es dann an Tag drei, als eine Strecke mit bis zu zwölf Prozent Steigung im Schnitt auf die Fahrer wartete. Mattheis wurde Zehnter.

So erlebte Oliver Mattheis aus Pfronten die über 1200 Kilometer lange Tour de Guadeloupe

„Keine Zeit zu verlieren galt es dann an Tag vier, wo ein leicht welliger Kurs anstand“, erzählt Mattheis. Der Pfrontener konnte sich dabei im Feld halten. Gleiches galt Tags darauf, als bei der Tour des Guadeloupe dann sechs Runden ein und derselben Strecke anstanden. „Dieser Kurs wurde so schnell gefahren, dass das Feld jede Runde kleiner wurde“, sagt Mattheis. „Ich konnte mich im Hauptfeld aufhalten und kurz vor Schluss mit einer kleinen Gruppe eine Minute auf das gelbe Trikot rausfahren und so den Abstand in der Gesamtwertung verringern.“

Die erste Vorentscheidung fiel dann auf der sechsten Etappe. Es galt, drei Berge zu erklimmen, der erste umfasste etwa 200 Höhenmeter, der zweite 400 und der letzte Anstieg 600. „Leider hatte ich am zweiten Anstieg einen Hinterraddefekt“, erzählt Mattheis. So musste er etwa 100 Kilometer vor dem Ziel alleine wieder zum Hauptfeld aufschließen, was er zwar schaffte, ihn jedoch viel Kraft kostete. „So verlor ich dann viel Zeit und rutschte auf den 15. Platz in der Gesamtwertung.“

Am Schluss gilt für Oliver Mattheis das Motto: "Angriff ist die beste Verteidigung"

Die neunte Etappe sollte für den Pfrontener dann aber entscheidend werden, und diesmal zwar aus erfreulicher Sicht: „Gleich nach dem Start ging es einen 600 Höhenmeter umfassenden Anstieg hoch, wo ich mich in der Verfolgergruppe einer achtköpfigen Spitzengruppe aufhalten konnte“, erzählt Mattheis. Dank Rang zwölf an diesem Tag schaffte er es schließlich wieder in die Top-Ten der Gesamtwertung

„Am letzten Tag dachte ich mir dann, Angriff ist die beste Verteidigung“, sagt Mattheis. Von Anfang an setzte er sich an die Spitze des Feldes. „Anfangs waren wir noch zu sechst, und der Abstand war nie mehr als eine Minute zum Hauptfeld“, erzählt der Pfrontener. Etwa 70 Kilometer vor Schluss konnte er sich gemeinsam mit zwei anderen Fahrern absetzen und den Abstand auf 30 Sekunden halten. So schaffte er es am Ende knapp als Dritter vor dem Hauptfeld ins Ziel zu kommen und konnte am letzten Tag der Tour de Guadeloupe sogar noch einen Podiumsplatz feiern.