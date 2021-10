Pfrontens Mächlargeschichte als Roman von Leo Hiemer

Mit einer im frühen 19. Jahrhundert angesiedelten Erzählung will Pfronten die Anfänge seiner Metallindustrie auf populäre Weise präsentieren

15.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit der Geschichte der Pfrontener Mächlar könnte Interessierte schon bald ein historischer Roman vertraut machen. Der aus dem Westallgäu stammende Filmemacher und Autor Leo Hiemer („Daheim sterben die Leut’“, „Leni … muss fort“) hat sich dafür als Autor angeboten. Anhand einer fiktiven Pfrontener Familie vom Anfang des 19. Jahrhunderts könnte er in eine spannende Rahmenhandlung verpackt darlegen, wie damals die Feinmechanik in Bauernhäuser einzog, als Grundstein der heutigen Pfrontener Metallindustrie. Für den Roman wolle er sich weiter in das Thema vertiefen, mit Zeitzeugen sprechen und sich von noch vorhandenen historischen Einrichtungen inspirieren lassen. Und das natürlich ohne Blick auf die Uhr, wie er dem Kulturausschuss des Pfrontener Gemeinderats versicherte: „Ich bin Künstler, kein Beamter!“ Dass dabei ein Stundensatz unter dem Mindestlohn herauskomme, interessiere ihn nicht. Immerhin wird er zusätzlich am Verkaufserlös beteiligt.

Idee stammt vom Bürgermeister

Beim Kulturausschuss kam die Idee sehr gut an. Einstimmig beauftragte er die Gemeindeverwaltung, das Vorhaben weiterzuverfolgen und entsprechende Angebote einzuholen. Dann auch wenn die Agentur Kontext Medien aus Füssen die Idee von Bürgermeister Alfons Haf konkretisierte und Hiemer als Autor gewann: Vor einer Vergabe muss die Gemeinde nach dem Vergaberecht weitere Angebote einholen, wie Haf entschuldigend in Richtung der beiden Agenturvertreter erklärte. Die Idee sei, die Pfrontener Mächlartradition auf populäre Weise unters Volk zu bringen. Sowohl sachkundige Berater, als auch Firmen hätten schon ihre Unterstützung zugesagt, etwa indem sie eine bestimmte Zahl von Exemplaren abnehmen.

Schon recht konkrete Daten

Die Geschäftsführer der Agentur Kontext Medien, Annegret Wehland und Michael Brandstätter, konnten den Gemeindevertretern dank ihrer Erfahrung mit vielen vergleichbaren Projekten recht konkrete Daten an die Hand geben: Bei einem Umfang von 352 Seiten fallen für ein Taschenbuch je nach Auflage Kosten von 50 000 Euro (4000 Exemplare) oder 54 000 Euro (6000 Exemplare) an, erläuterte Wehland. Dagegen gerechnet werden könnten die Verkaufserlöse, die die Gemeinde als Herausgeber einstreiche. Je mehr verkaufte Exemplare, desto günstiger wird das Verhältnis: Gelingt es der Gemeinde, eine Auflage von 6000 Exemplaren komplett und möglichst selbst zu verkaufen, wäre sogar ein kleiner Gewinn drin. Werde das Buch über die Gemeindebücherei oder im Haus des Gastes verkauft, könnte die Gemeinde auch noch die Händlermarge selbst einstreichen, wie Wehland erklärte. Online-Händler Amazon greife dagegen beispielsweise bei den Gebühren kräftig zu. Andererseits drohten die Kosten wegen der derzeit stark steigenden Papierpreise zu wachsen.

Auch als digitale Version

Den steigenden Papierpreisen entgeht man, wenn man das Buch als E-Book verkauft, weshalb Julia Mautz (Pfrontner Liste) dringend dazu aufrief, diese „sehr interessante Projekt für die Gemeinde“ auch in einer digitalen Version anzubieten. Als bekennende Leseratte meinte Anja Mörz (Aktiv für Pfronten) es sei sehr gut, wenn man beim Lesen gleich auch noch etwas dazulerne. Ein Roman biete sehr gute Identifikationsmöglichkeiten, bestätigte sie Annegret Wehland. Leo Hiemer blickte unterdessen schon weiter: Bei seinen Recherchen werde er auch Fotos und Filme aufnehmen, die sich bestimmt auch noch verwerten ließen.

Für die Gemeinde ist der Roman ein weiterer Baustein bei der Aufbereitung und kulturtouristischen Inwertsetzung ihrer Mächlartradition. Dazu gehören unter anderem auch ein 2015 vorgestellter und als DVD erhältlicher Film, spezielle Ortsführungen, ein Mächlarbrunnen, der demnächst an der Badstraße entstehen soll sowie angedachte weitere Ausstellungen unter anderem im Bahnhof Ried.