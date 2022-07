Photovoltaikanlage und E-Ladesäulen in Rieden genehmigt

Vorhaben sorgt im Gemeinderat allerdings für kontroverse Diskussionen.

Nach ausführlicher Diskussion hat der Gemeinderat Rieden am Forggensee mit zwei Gegenstimmen sein kommunales Einverständnis zu den Planunterlagen der Firma Scholz zu E-Ladesäulen erteilt. Der Antragssteller möchte seine Fahrzeugflotte komplett auf E-Autos umstellen und dazu in der Brunnenstraße zwei E-Ladesäulen neben seinen Stellplätzen errichten. Der Rat erlegte in seinem Einverständnis dem Antragsteller auf, dass die 2. Ladesäule entlang der Grundstücksgrenze in der Brunnenstraße nicht als öffentliche Ladesäule ausgeführt werden dürfe.

Ein Drittel der Straßenfront verbaut

Zudem hatte der Bauausschuss festgestellt, dass fast ein Drittel der gesamten Straßenfront des Grundstückes durch Garage, Stellplätze und Zufahrten ausgelastet sei.

Zu wenig Platz für große Lkw

Deshalb machte sich der Rat Gedanken darüber, wie ein größerer als 7,5 Tonnen-Lkw auf dem Grundstück be- und entladen werden könne. Weil der Rat Probleme dabei befürchtete, legte er in seinem Beschluss fest, dass ein Be- und Entladen keinesfalls von der Brunnenstraße aus durchgeführt werden dürfe.

Des Weiteren stimmte der Rat auch den Befreiungen für das Dach auf dem geplanten Carport zu, dass zum einen nun als Pultdach gebaut werden, und zum anderen eine flache Dachneigung von nur acht Grad erhalten darf. Weil auf dem Dach eine Photovoltaikanlage montiert werden soll, waren diese Befreiungen notwendig.