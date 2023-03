Wenn Denkmalschutz in Füssen auf erneuerbare Energien trifft

Längere Debatte im Füssener Bauausschuss über geplante Photovoltaikanlage auf einem Schuppen. Denn das Grundstück befindet sich im Ensemblebereich der Altstadt und in der Nachbarschaft der Franziskanerkirche.

16.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eigentlich keine große Sache, sollte man meinen: Auf dem Dach eines Schuppens in Füssen sollte eine Photovoltaikanlage angebracht werden. Allerdings befindet sich der Schuppen im Ensemble der Altstadt, wo bekanntermaßen Denkmalschutz-Auflagen gelten. Und er steht zudem in der Nachbarschaft zu mehreren Einzeldenkmälern, insbesondere der Franziskanerkirche St. Stephan. Das löste eine Debatte im Füssener Bauausschuss aus.

Bisher keine PV-Anlagen in der Füssener Altstadt zulässig

Ob die Anlage denkmalrechtlich zu genehmigen ist, haben am Ende die Untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Denkmalpflege zu entscheiden. Die Kommunalpolitiker hatten zu entscheiden, ob er nach der sogenannten Altstadtsatzung zulässig wäre. Aktuell gilt hier noch die alte Fassung, die keine Photovoltaik-Anlagen zulässt. Doch in der bereits beratenen Neufassung ist eine Anbringung möglich, wenn sie nicht an einsehbaren Flächen erfolgt. An einsehbaren Flächen ist eine Anbringung nur möglich, wenn dies mit dem historischen Erscheinungsbild des Denkmals beziehungsweise Ensembles vereinbar ist. Oder wenn insgesamt keine überwiegenden Gründe des Denkmalschutzes entgegenstehen, wie es im neuen Regelwerk heißt.

Für Altstadt in Füssen um unauffällige Anlage bemühen

Wie nun mit dem Schuppen verfahren? Wenn man die am wenigsten einsehbaren Stellen in der Altstadt suchen müsste, dann gehöre dieser Standort wohl dazu, meinte Jürgen Doser (Freie Wähler). Als „nicht großartig einsehbar“, stufte Ilona Deckwerth (SPD) die Lage ein. Auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) könnte an dieser Stelle „mitgehen“. Zudem müsse man bedenken: „Man beachtet Photovoltaikanlagen inzwischen genauso wenig wie Straßenlaternen.“ Dennoch sollte man sich in diesem Bereich um eine Anlage bemühen, „die sehr unauffällig ist“, empfahl Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen).

Dr. Christoph Böhm (CSU) empfahl einen Blick ins Regelwerk: Nach der alten, aber aktuell noch geltenden Altstadtsatzung sei die Photovoltaikanlage nicht zulässig. Und nach der künftigen Satzung auch nicht, weil man die Anlage durchaus sehen könne. Auch die Stadtverwaltung hatte auf Sichtbezüge aus der Umgebung hingewiesen, „die mit nachteiligen Auswirkungen auf das denkmalgeschützte Erscheinungsbild verbunden sind“.

Böhm appellierte an die Kollegen, „sich ans Recht zu halten“. Wobei er sich nicht grundsätzlich gegen erneuerbare Energien wandte: Er schlug hier optisch unauffällige Solardachziegel vor.

Mehrheitlich befürwortete der Bauausschuss schließlich die Photovoltaikanlage, sofern sie denkmalrechtlich als vertretbar eingestuft wird. Vier Ausschussmitglieder stimmt dagegen.

Lesen Sie auch Neues Energiekonzept für Eisstadien in Füssen