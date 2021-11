15-jähriges Mädchen sturzbetrunken in Füssen unterwegs

Die Polizei in Füssen ist nachts am Dienstag wegen einem betrunkenen Mädchen alarmiert worden. Die 15-Jährige lag stark alkoholisiert auf einem Gehweg.

17.11.2021 | Stand: 13:35 Uhr

Am Dienstag ist die Polizei zu einer stark alkoholisierten Jugendlichen gerufen worden. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie per Notruf informiert, dass ein betrunkenes Mädchen stark auf dem Gehweg in der Dr.-Samer-Straße lag. Die 15-Jährige habe sich offenbar mehrmals übergeben und sei auch mithilfe zweier Freunde nicht in der Lage gewesen, aufzustehen.

Betrunkenes Mädchen in Füssen: Polizei will erzieherisches Gespräch führen

Beim Eintreffen der Polizei machte das Mädchen laut den Angaben der Beamten unkontrollierte Bewegungen. Sie hatte jedoch noch Puls und Atmung. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte die Jugendliche in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun, woher die 15-Jährige den Alkohol hat. Ferner steht dem Mädchen noch ein erzieherisches Gespräch bevor, so die Polizei. (Lesen Sie auch: Betrüger erbeutet 2.000 Euro von Ostallgäuerin via Messenger-Dienst)

Mehr Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.