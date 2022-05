Polizisten finden Kokain bei Kontrolle auf A7 in der Unterhose des Fahrers

Wieder hat die Polizei bei Füssen bei einer Kontrolle auf der A7 Kokain in einem Auto gefunden. Die Menge war gering - und das Versteck nicht so professionell.

20.05.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Ende April waren es 23 Kilogramm Kokain im Wert von über einer Million Euro, die Grenzpolizisten in einem "professionell verbauten Schmuggelversteck" im Auto eines Belgiers bei Füssen entdeckten. Drei Kilo schwer war einer der Funde in dieser Woche am A7-Grenztunnel. Vergleichsweise gering dagegen die 18 Gramm Kokain, die Beamte am Mittwoch (18.5.22) bei einer Kontrolle aus dem Verkehr zogen.

Dabei überprüften Fahnder der Grenzpolizei laut Mitteilung einen 21-Jährigen Mann auf dem Weg in Richtung Österreich/Italien, der dabei sichtlich nervös wirkte. Die Polizisten schöpften Verdacht und fanden bei dem Autofahrer rund 18 Gramm Kokain.

Polizei-Kontrolle am A7-Grenztunnel: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Die Drogen hatte er laut Polizei in seiner Unterhose versteckt. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste anschließend zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus und durfte nicht weiterfahren.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen illegaler Einfuhr einer nicht geringen Menge Kokains und eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, heißt es abschließend.