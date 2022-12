Polizei meldet "Benzinbettler" auf B16 bei Füssen

Einen "Benzinbettler auf der Bundestraße" meldet die Polizei in Füssen. Der Mann war einer jungen Familie aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilt, täuschte am Samstagmittag (3. Dezember 2022) ein Autofahrer zwischen Roßhaupten und Steinbach (Landkreis Ostallgäu) eine Panne auf der Bundesstraße 16 vor. Als eine junge Familie anhielt und Hilfe anbot, teilte er diesen mit, er habe kein Bargeld mehr und seine Kreditkarte sei defekt. Um seine Fahrt jedoch fortzusetzen benötige er etwas Geld für Kraftstoff.

Der Familie fiel auf, dass sich zwei weitere Personen im Wagen befanden, darunter ein Kleinkind. Aufgrund dieser Gegebenheiten entschlossen sie sich, dem Mann 20 Euro für die Weiterfahrt zu geben. Als die junge Familie weiterfuhr, stellten sie im Rückspiegel fest, dass die „Masche“ weiterhin betrieben wurde. Deshalb rief sie die Polizei.

"Benzinbettler" auf Straßen im Allgäu: Polizei bittet um Meldung

Bei dem Auto des "Benzinbettlers" handelte es sich um einen grauen 5er BMW mit auswärtigem Kennzeichen. Die Polizei bittet darum, bei derartigen Fällen die örtlich zuständige Polizeiinspektion oder den Notruf zu kontaktieren, heißt in einer Mitteilung.

Benzinbettler betrügen immer wieder gutgläubige Autofahrer

Fälle von Benzinbettelei gibt es bundesweit immer wieder. Auch in unserer Region kam dieses Phänomen schon vor. So täuschten im Oktober auf der B12 bei Argenbühl eine Notlage vor. Eine 35-jährige Frau fiel auf diesen Trick herein. Zumal ihr der Mann als Garantie für Bargeld angeblich hochwertigen Schmuck anbot. Die Frau gab ihm 200 Euro, merkte später jedoch, dass der Schmuck völlig wertlos war. Im Frühjahr hatte die Polizei bereit im Ostallgäuer Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau vor Benzinbettlern gewarnt. Sie hatten in Weilheim versucht, Passanten um Geld zu betrügen.

