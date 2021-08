Polizei rettet in Füssen zwei Hunde aus einem Auto

Die Polizei hat Hunde aus einem Auto befreit. Der Besitzer versuchte es noch mit einer Erklärung - trotzdem wird ein Verstoß gegen das Tierschutzrecht geprüft.

20.08.2021 | Stand: 12:34 Uhr

Am Donnerstagabend hat eine aufmerksame Bürgerin der Polizei gemeldet, dass in einem geparkten Auto seit mehreren Stunden zwei Hunde bellen. Als die Beamten den Kleinwagen öffneten, kam ihnen schon ein strenger Geruch entgegen, so der Polizeibericht.

Hunde-Besitzer sah keine andere Möglichkeit, als die Tiere im Auto zu lassen

Sie befreiten und versorgten die Tiere. Später meldete sich der 40-jährige Besitzer bei der Polizeiinspektion, um seine beiden Hunde wieder abzuholen. Der Halter sah laut eigener Aussage keine andere Möglichkeit, als die Tiere im Fahrzeug zu belassen, während er seiner Arbeit nachging. Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wird geprüft.

