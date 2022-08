Wenn die Inflation auf dem Teller liegt: Gastronomie und Gäste leiden unter Preisanstieg

Die Preise in Füssen steigen, der Restaurantbesuch wird für Touristen und Einheimische teurer. Was sagen Gastronomen dazu? Und kommen eigentlich weniger Gäste?

02.08.2022 | Stand: 07:15 Uhr

Gefüllte Zucchiniblüten gehören im Gasthaus zum Schwanen in Füssen auf die Sommertageskarte. Eigentlich. In diesem Jahr ist das anders. Da gab es sie nämlich eine Zeit lang nicht im Einkauf.

Der Chef des Hauses, Florian Pickl, sah darin allerdings kein allzu großes Problem: „Man muss dann einfach aus den Sachen, die man hat, was Gutes machen.“ Doch die Zucchiniblüten stehen für ein Problem, mit dem derzeit nicht nur Gastronomen und ihre Gäste konfrontiert sind: Viele Produkte sind, zumindest phasenweise, nur noch schwer zu bekommen.

Auch in Füssen: Manche Produkte nur schwer zu bekommen

Und wenn sie zu bekommen sind, dann sind sie deutlich teurer, als sie es noch vor wenigen Monaten gewesen sind. Die Inflation und damit ein erheblicher Preisanstieg ist am Restauranttisch längst angekommen.

Pickl und sein Team haben das bereits im Frühling gemerkt, als Frittierfett kaum mehr zu bekommen war. Einen Preisanstieg bemerkte der Gastronom zwar deutlich, das sei aber nicht bei allen Produkten der Fall. Fleisch beispielsweise sei teilweise durchaus zu einem fairen Preis zu bekommen. Anders seid das derzeit bei Milchprodukten, die sind momentan deutlich im Preis gestiegen.

Die Inflation treibt die Einkaufspreise auch im Ostallgäu in die Höhe Bild: Christoph Soeder (Symbolbild)

Die Inflationsrate stieg im Juni auf 7,9 Prozent

Das ist auch im Alltag zu spüren. Im Juni betrug die Inflationsrate 7,9 Prozent – von der Europäischen Zentralbank angestrebt werden in aller Regel drei Prozent. Im Juli waren die Verbraucherpreise um acht Prozent höher und die Nahrungsmittel im selben Monat um 14,7 Prozent teurer als noch vor einem Jahr, berichtet das Landesamt für Statistik. Damit sind die Preise so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Auf Rekordkurs: Preise so hoch wie seit 40 Jahren nicht

Wer am Supermarktregal steht und einen Becher Sahne kauft, der zahlt inzwischen bis zu 1,65 Euro. Laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten der Region Allgäu, erwartet einen durchschnittlichen Haushalt im Ostallgäu in der ersten Jahreshälfte Mehrausgaben von 38 Euro im Monat – und das allein bei Nahrungsmitteln. Die Mehrausgaben bei der Energie belaufen sich auf monatlich 34 Euro. Das habe sich in einer regionalen Kaufkraftanalyse des Pestel-Instituts ergeben.

So hoch sind die Mehrausgaben im Ostallgäu

Steigen die Preise, geben das natürlich Gastronomen an ihre Gäste weiter. Teilweise hat das der Braugasthof Falkenstein in Pfronten getan. Denn auch die Lieferanten würden ihre Preise erhöhen, heißt es vom Restaurant. Trotz allem sei die Nachfrage sehr hoch: „Es ist Urlaubshochsaison.“ Das bestätigt auch Florian Pickl. Ob die Einheimischen unter den gestiegenen Preisen leiden und deshalb weniger in Restaurants kommen, wird sich laut den Gastrobetrieben wohl erst im Oktober zeigen. Und was sagen die Gäste? Zumindest die beiden Touristen Feifei und Qian aus Paris finden die Preise in einem Füssener Restaurant akzeptabel.

Touristen finden die Preise in Füssen "akzeptabel"

Als Touristen, sagen sie, sei man ohnehin bereit, etwas mehr zu bezahlen. Trotzdem sind sich die beiden Urlauberinnen einig, dass es in Paris nicht teurer ist. Gewiss nicht, sagen sie. Am Tisch nebenan sitzen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hohenschwangau. Auf die Frage hin, ob sie die gestiegenen Preise bemerken, kommt schnell ein einstimmiges „Ja“. Durchaus schlage die Verteuerung auf das Taschengeld, sagen die 16-jährigen Maja und Verena. Sie würden sich nun schon überlegen, ob sie sich etwas noch leisten wollen – wie eben das Essengehen mit Freunden.

Darum will Pickl die Preise erst einmal nicht weiter erhöhen

Die Preise erneut erhöhen will Pickl „erst einmal“ nicht. Schließlich solle es auch für den Kunden „fair bleiben“, sagt er. Wichtig sei, sich anzupassen: „Flexibilität ist das A und O in diesen Zeiten.“ Wenn etwas zu teuer ist, dann würden eben andere Produkte auf die Karte kommen. Im Brauereigasthof Pfronten heißt es, die im Mai leicht erhöhten Preise würden von den Gästen akzeptiert. Das Verständnis dafür sei da.

