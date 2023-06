Vandalismus in Prem: "Der Schmierfink muss hier mit Vorsatz gehandelt haben"

In Prem sind am Kneipp-Becken an der Gaststätte Lechaue Beschädigungen gemeldet worden. Auch eine Infotafel wurde beschmiert. Udo Ernst

03.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Moorlehrpfad in Prem ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer. In der vergangenen Zeit waren in diesem Naturidyll zwei mutwillige Beschädigungen zu verzeichnen. Eine dritte Form von Vandalismus gab es am Kneipp-Becken an der Gaststätte Lechaue.

In Prem macht Vandalismus Udo Ernst traurig

Udo Ernst, der ehemalige Verkehrsvereinsvorsitzende der Gemeinde, war an der Erneuerung der Infotafeln am Moorweg beteiligt. Nun ist er hinsichtlich dieser sinnlosen Beschädigungen sehr traurig. „Angefangen hat es mit dem neu aufgestellten Info-Unterstand am Parkplatz des Moorbades, hier haben Unbekannte die Sitzbank mit einem Feuerzeug an der Kante angekokelt“, erzählt er sichtlich entsetzt. Danach wurde das neue Geländer des Tretbeckens an der Lechaue herausgebrochen.

Der dritte Fall ist eine beschmierte Tafel, die die Naturbesonderheiten entlang des Moorlehrpfads erklärt. „Der Schmierfink muss hier mit Vorsatz gehandelt haben, denn wer hat schon einen Permanentmarker in der Tasche“, so Ernst. Die angebrachte Aufschrift „Gülle is o Dünga“ zeige, wie wenig sich derjenige mit der Tafel und der davor liegenden Wiese beschäftigt habe.

In Prem: Schaden am Gemeinwohl verursacht

Die abgebildeten Pflanzen wachsen nur auf Magerwiesen. Der Besitzer der Wiese verzichtet zum Erhalt der Artenvielfalt hier bewusst auf Düngung und mäht diese Wiese erst im Spätherbst nach der natürlichen Aussaat des Samens. „Aber wie heißt es doch in dem alten Sprichwort: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“, sagt Ernst. Klar ist für ihn: In allen Fällen werde von den Unbekannten ein erheblicher Schaden am Gemeinwohl verursacht und die größtenteils ehrenamtliche Arbeit mit Füßen getreten.