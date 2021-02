Berufspendler müssen amtlich nachweisen, dass sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Warum das einer Hotelinhaberin in Halblech Probleme bereitet.

18.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Tatjana Rehklau beschreibt ihre Situation als „sehr dramatisch“. Die Grenzpendlerin muss sich entscheiden: Bleibt sie bei ihrem Wohnort in Pflach (Bezirk Reutte in Tirol) oder in ihrem Hotel in Halblech. Der Grund: Das Bundesinnenministerium hat wie berichtet Grenzkontrollen eingeführt und das Bundesland Tirol als Virus-Varianten-Gebiet eingestuft.