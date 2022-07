Projekt am Hahnenkamm ermöglicht behinderten Menschen Ausflüge ins hochalpine Gelände

Das hat "meiner Seele sehr gut getan": Der Alpenrosenweg am Hahnenkamm bei Höfen steht jetzt für Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen bereit.

18.07.2022 | Stand: 07:26 Uhr

Nichts Geringeres als ein Leuchtturmprojekt stellt der Ausbau des Alpenrosenweges am Hahnenkamm bei Höfen im Außerfern zum barrierefreien Wanderweg für Bernhard P. Gruber dar. Er ist Sachverständiger für Barrierefreiheit sowie Gründer und Obmann des Vereins „Die Barrierefreien“. „Das Projekt am Hahnenkamm in Höfen ermöglicht es behinderten Menschen, ein einzigartiges Naturerlebnis in hochalpinem Gelände zu erfahren, bei dem nicht nur Gondel gefahren wird“, sagt Gruber.

Ein barrierefreies Gesamtkonzept

Am Hahnenkamm wird derzeit Schritt für Schritt ein barrierefreies Gesamtkonzept umgesetzt. Noch bevor mit dem Bau des barrierefreien Alpenblumengartens und dem barrierefreien Rundweg auf der Dammkrone des neuen Bergsees überhaupt begonnen wurde, konnte nun mit dem Alpenrosenweg schon der erste Meilenstein fertiggestellt werden.

Bereits im Jahr 2015 wurde der Alpenrosenweg zwecks einer groß angelegten Wegsanierung besichtigt. Ein Vertreter der Reuttener Seilbahnen, Vinzenz Knapp als damaliger Bürgermeister der Gemeinde Höfen sowie Ronald Petrini und Thomas Kerber vom Tourismusverband Naturparkregion Reutte waren damals dabei. Weitere Besichtigungen folgten, bis 2021 zwischen den Gemeinden Höfen, Lechaschau, Weißenbach, Wängle und der Bergwelt Hahnenkamm gemeinsam mit dem Tourismusverband als Projektträger der Beschluss zur Umsetzung des Projekts gefasst wurde.

Die Kosten für den rund 1,8 Kilometer langen Weg, der vom Wegebautrupp unter der Leitung von Klaus Schwarz manuell mit Schaufel, Pickel und Vorschlaghammer bearbeitet wurde, belaufen sich auf 60.000 Euro. Davon werden 50 bis 70 Prozent durch Mittel des Landschaftsdienstes Tirol gefördert.

Erstbefahrung: Drei Rollstuhlfahrer testen den neuen Weg

Nach der Fertigstellung des Weges konnte nun eine Erstbefahrung stattfinden. Neben Bernhard Gruber nahm daran der stellvertretende Obmann des Vereins „Die Barrierefreien“, Stefan Posch teil. Er ist Parasportler, Tiroler Meister und Deutscher Vizemeister im Parakart sowie Monoskifahrer und Handbiker. Sportwissenschaftlerin Brigitte Posch komplettierte das Trio des Vereins „Die Barrierefreien“. Sie ist im Rehabilitationszentrum Bad Häring unter anderem für das Rollstuhltraining zuständig und darüber hinaus maßgeblich für den Aufbau der österreichischen Rollstuhlrugbyszene verantwortlich.

„Die Ansprüche an einen barrierefreien Wanderweg sind hier jedenfalls erfüllt. Der Weg ist barrierefrei, aber als schwere (schwarze) Route zu klassifizieren“, lautete Grubers Fazit. Das heißt, dass der Weg ohne Zuggerät nur mit sportlicher Schiebebegleitung zu bewältigen ist. Die zu bewältigenden Höhenmeter hielten sie jedoch durch die Bergfahrt mit der Hahnenkammbahn in Grenzen. „Als Rollifahrer habe ich den Nachmittag sehr schön und emotional berührt erlebt“, sagt Gruber: „Unsere wunderschöne Natur und das tolle Bergerlebnis haben meiner Seele sehr gut getan.“

Mehr barrierefreie Angebote am Hahnenkamm: Servicekette soll sich schließen

Zusätzlich zum barrierefreien WC im Panoramarestaurant bei der Bergstation soll demnächst die noch beschränkt barrierefreie Toilette auf der Lechaschauer Alm adaptiert werden, wodurch sich die barrierefreie Servicekette schließt. „Unsere Zielsetzung war es, ausgehend von der Bergstation am Hahnenkamm eine barrierefreie Erlebbarkeit für Rollstuhlfahrer mit Zuggerät sowie Familien mit Kinderwagen zu schaffen. Dies ist mit der nun möglichen Zufahrt zur Lechaschauer Alm gelungen“, zeigte sich TVB-Geschäftsführer Ronald Petrini zufrieden.

„Die Barrierefreien" sind eine Gruppe behinderter und nicht behinderter Menschen. Sie setzen sich für eine ganzheitlich barrierefreie Umwelt ein, von der alle profitieren.