Prominente Prediger in Maria Hilf in Speiden

Nach den guten Besucherzahlen im vergangenen Jahr hoffen die Veranstalter, auch in diesem Jahr mit den Fastenwallfahrtstagen in Speiden auf Interesse zu stoßen. Gäste und Themen sind auf jeden Fall vielversprechend.

25.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach guten Besucherzahlen im vergangenen Jahr starten am Dienstag, 28. Februar, in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Speiden die diesjährigen Fastenwallfahrtstage.

Mit Domkapitular, Abtprimas und Weihbischof

Pfarrer Wolfgang Schnabel, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Seeg und somit Hausherr in Maria Hilf, freut sich, dass er auch heuer wieder namhafte Prediger gewinnen konnte. Darunter sind Domkapitular Armin Zürn aus Augsburg, Abtprimas Dr. Notker Wolf aus St. Ottilien wie auch Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg. Am letzten der sieben Wallfahrtgottesdienste wird Pfarrer Dariusz Niklewicz, Lindau die Predigt halten und mit Pfarrer Wolfgang Schnabel den Gottesdienst zelebrieren. Niklewicz hatte bis zum Jahr 2017 insgesamt 19 Jahre lang segensreich in Eisenberg gewirkt und kommt immer wieder gerne in seine alte Wirkungsstätte, der früheren Pfarreiengemeinschaft Zell-Hopferau zurück. Den Auftakt macht Franziskaner-Pater Franz Josef Kröger aus Füssen.

Wie lange die Geschichte zurückreicht, ist unbekannt

In den Unterlagen von Maria Hilf ist nicht festgehalten, wann die dortigen Fastenwallfahrten entstanden sind. Vermerkt ist aber mehrmals das Jahr 1937. Der damalige Pfarrer von Zell und somit auch Hausherr von Maria Hilf, Franz Löckher, hatte die „Koncours-Tage“ wie die Fastenwallfahrtstage damals auch genannt wurden, neu organisiert. In den Unterlagen findet sich folgender Eintrag von Pfarrer Löckher: „Da ich es für ein wirkliches Bedürfnis halte und die Gelegenheit günstig ist, habe ich mich entschlossen, an den sechs ,Koncourstagen’ Predigten halten zu lassen. Die Nachbarherren haben gütigst zugesagt und so haben wir heuer begonnen.“

Auch Termine für Berufstätige

Seither werden in Speiden in den ersten drei bis vier Wochen der Fastenzeit dienstags und freitags Wallfahrtstage abgehalten. Inzwischen finden sie siebenmal statt, fünfmal am Vormittag und die letzten zweimal am Abend, um auch berufstätigen Menschen den Besuch zu ermöglichen.

Pfarrer Schnabel freut sich auf diese kirchlichen Höhepunkte der österlichen Zeit und weist auch auf die Gelegenheit der Osterbeichte hin.

Die Termine: