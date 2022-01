Füssens Ärzte-Sprecher erläutert, warum der Impfstoff von Moderna gut ist, wie die Quote steigen könnte und welche Long-Covid-Erfahrungen er macht.

07.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es war eine 101-jährige Heimbewohnerin, die Ende Dezember 2020 die erste Corona-Impfung in Deutschland bekam. Anschließend nahm die Impfkampagne deutlich an Fahrt auf – mit Höhen und Tiefen. Der Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Füssen, Dr. Christian Stenner, blickt zurück, erläutert, warum der Impfstoff von Moderna dem von Biontech ebenbürtig ist und wieso ein neuer Totimpfstoff die Impfquote nach oben treiben könnte.