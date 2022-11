Radfahrer Oliver Mattheis aus Pfronten will es nochmal als Profi wissen

Nachdem der 27-jährige Pfrontener seine Träume von der Profikarriere bereits ad acta gelegt hatte, will er es im kommenden Jahr doch noch einmal versuchen.

15.11.2022 | Stand: 14:55 Uhr

Oliver Mattheis hat im Radrennsport wahrlich schon viel erlebt. Dennoch wird die nächste Saison l besonders interessant für den 27-jährigen Radrennfahrer. Will er es doch noch mal richtig wissen und voll angreifen. Ein paar Jahre nachdem er schon einmal als Profi an den Start ging, fährt der Pfrontener ab 2023 nämlich für das Team „Bike Aid“ aus Rheinland-Pfalz.

Oliver Mattheis aus Pfronten: Darum versucht es der Radfahrer noch einmal als Profi

Vor allem der sportliche Ehrgeiz habe ihn, den Radsportler, der in den vergangenen Jahren als Amateur unterwegs war, dazu bewogen, diese Herausforderung anzunehmen. Eine Rolle gespielt hat natürlich auch die Tatsache, dass er für seine Anstrengungen auch Geld erhält.

Bei seinem letzten Engagement als Amateur im Team der Radunion Wangen war das nämlich nicht der Fall.

Eine Rolle gespielt bei seiner Entscheidung für Mattheis dürften auch die guten Leistungen der kürzlich zu Ende gegangenen Saison 2022. So habe er nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten „einiges erreicht“ und wieder „Fortschritte gemacht“, worüber er „sehr happy“ sei.

Oliver Mattheis hat inzwischen auch beruflich mit Rädern zu tun

Bei rund 60 Renntagen in der Zeit von Mitte März bis Anfang Oktober hat sich der gelernte Kfz-Mechatroniker, der inzwischen in einem Fahrradgeschäft in Friedrichshafen arbeitet, sechsmal den Sieg gesichert. In drei Straßenrennen sowie drei Wettfahrten auf dem Mountainbike ließ er der –Konkurrenz das Nachsehen. Und während er sich damit gleichzeitig den Meistertitel auf der Straße in Baden-Württemberg holte, setzte er sich auch beim Rennen um die bayerische Meisterschaft in Sonthofen an die Spitze des Feldes. Bayerischer Meister darf sich Mattheis allerdings nicht nennen, da er Mitglied des baden-württembergischen Radsport-Verbandes ist.

Mit einem Sieg in seinem letzten Saisonrennen am 9. Oktober in Lauterbach hat der 27-Jährige schließlich zudem einen sehr beachtlichen Triumph in der Mountainbike-Kategorie gelandet. Mehr noch als über den Gewinn des Wettkampfs in der Nähe von Stuttgart dürfte er sich indes über seinen ersten Erfolg im Rennen über die Extremdistanz beim Mountainbike-Marathon in Pfronten in diesem Frühsommer gefreut haben, sein „Heimrennen“.

So sieht der Plan von Oliver Mattheis für 2023 aus

Nachdem Mattheis denn auch die meisten Wettfahrten in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestritten hat, schaut er jetzt in der Winterpause bereits mit einiger Vorfreude auf die nächste Saison. Die beginnt schon im Februar 2023 und führt ihn „überall auf der Welt“ zu Radrennen. Erste Erfahrungen in dieser Hinsicht hat der Pfrontener schon bei einer Zehntages-Etappentour in Guadeloupe in der Karibik gemacht, wo er den zehnten Platz einfuhr (wir berichteten).