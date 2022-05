Raiffeisenbank Steingaden spendiert Koffer zur Brandschutzerziehung

Das Unterrichtsmaterial macht Kinder in Kitas und Schulen mit kritischen Situationen und Notrufen vertraut.

29.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Das ist eine ganz tolle Sache, denn da kommt man wirklich an die Kinder hin“, freut sich Peter Erhard, Bürgermeister von Böbing und Kommandant der Feuerwehr Böbing, über den neuen Brandschutzerziehungskoffer.

Noch 2020 war im Kreisverband Weilheim-Schongau nur ein Koffer verfügbar, der aufwendig zu reservieren und aufzutreiben gewesen sei. Dieses Problem wollte Peter Erhard lösen und fragte bei der Raiffeisenbank Steingaden an. Thomas Hipp, Vorstand der Genossenschaftsbank, sei sofort bereit gewesen, den neuen Koffer im Wert von 1100 Euro zu sponsern. 2021 wurde er gekauft und nun offiziell übergeben.

Acht Feuerwehren sitzen mit im Boot: Bad Bayersoien, Böbing, Lechbruck, Prem, Rottenbuch, Schönberg und Wildsteig

Eingesetzt wird er ausschließlich im Geschäftsgebiet der Raiffeisenbank Steingaden unter Federführung der acht Feuerwehren: Bad Bayersoien, Böbing, Lechbruck, Prem, Rottenbuch, Schönberg, Steingaden und Wildsteig. Die Beschaffung könnte nicht einfacher sein: Gelagert wird der Koffer bei der Feuerwehr Böbing. Dort kann er abgeholt werden. Für die westlichen Orte wie Lechbruck, Prem und Steingaden wird der Koffer via Raiffeisenbank-Kurier nach Steingaden gebracht. Zuständig für die Reservierungen ist Peter Erhard.

Doch für wen ist dieser Koffer gedacht und wer demonstriert den Inhalt? Ausgelegt ist der Koffer für Kindergarten- und Grundschulkinder. Wer ihn dort einsetzen will, braucht muss ein sogenannter Brandschutzerziehungsbeauftragter (gibt es bei jeder Feuerwehr) sein. Dieser erklärt das Übungsmaterial und spielt kritische Situationen gemeinsam mit den Kindern nach. So sind in dem Koffer beispielsweise nicht nur ein original Handfeuermelder, ein Rauchmelder oder eine Schautafel enthalten, sondern auch eine Notruf-Übungsanlage mit zwei Gigaset-Schnurlostelefonen (DECT).

So lernen Kinder, wie man einen richtigen Notruf absetzt

„So lernen die Kinder, wie man einen richtigen Notruf absetzt“, sagt Erhard. Ganz realistisch unter der Telefonnummer 112 rufen die Kinder an, hören die Bandansage der Leitstelle und beantworten anschließend die fünf vom Brandschutzerziehungsbeauftragten gestellten W-Fragen.

