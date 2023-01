Ralph Siegel: "Die Bühne des Festspielhauses ist für mich die schönste Europas"

Ralph Siegels Musical "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" wird ab Mai 2023 im Festspielhaus Füssen aufgeführt. Der Komponist dazu im Interview.

Nachdem "N bisschen Frieden (Rock ’n’ Roll Summer)" in Duisburg nach wenigen Tagen abgesetzt wurde, wird das neue Musical des Komponisten und Produzenten Ralph Siegel ab Donnerstag, 18. Mai, im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen zu sehen sein.

Zuerst hatte das Festspielhaus diese Nachricht allerdings nicht bestätigt. Laut Pressesprecherin Anne Roth gab es noch interne Diskussionen über das Musical. Die finale Absprache am Freitag ergab dann aber: Ja, die Aufführungen in Füssen werden stattfinden.

Ralph Siegel hat sich im Interview mit unserer Redaktion unter anderem zu den Aufführungen in Füssen und die Absetzung des Musicals in Duisburg geäußert.

Wieso bestätigte das Festspielhaus die Aufführungen Ihres Musicals ab Mai auf Anfrage unserer Redaktion zuerst nicht? Gibt es einen Vertrag zwischen dem Festspielhaus und Ihnen?

Ralph Siegel: Selbstverständlich gibt es unterschriebene Verträge. Allerdings wollte das Festspielhaus das Musical erst mit neuen Plakaten und detaillierten Informationen bekanntgeben. Leider hatte ich davor schon einem Journalisten am Telefon von den Aufführungen in Füssen erzählt - aus purer Freunde. Eine Stunde später wusste es ganz Deutschland. Schon bald folgten Fragen bezüglich Datum, Ort und Besetzung. Der Vorverkauf startet aber nun in Kürze.

Warum soll die von Ihnen so bezeichnete "Weltwiederuraufführung" Ihres Musicals im Festspielhaus Neuschwanstein stattfinden?

Ralph Siegel: Ich hoffe, dass sich in Füssen 100.000 und hoffentlich noch mehr Zuschauer an "Ein bisschen Frieden" erfreuen können. Ein wesentlicher Grund ist aber auch Benjamin Sahlers, der Regisseur meines Musicals "Zeppelin". Seine Begeisterung für die Story und meine Musik für unser neues Musical trugen zur nun am 18. Mai stattfindenden Aufführung in Füssen bei. Er schlug mir schon vor der ersten Aufführung in Duisburg vor, das Musical im Festspielhaus Neuschwanstein aufzuführen. Die Bühne des Festspielhauses ist für mich die schönste Europas.

Wieso haben Sie dann Duisburg als ersten Ort für Ihr Musical gewählt?

Ralph Siegel: Man wählt heutzutage nicht. Man freut sich, wenn man eine Chance bekommt, ein deutsches Musical auf eine deutsche Bühne zu bringen. Als ich im Sommer 2022 das Angebot bekam, unser neues Musical bereits im Herbst in Duisburg aufzuführen, war ich mehr als erfreut. Trotz aller Ratschläge, “es doch nicht in Duisburg und schon gar nicht unter der Regentschaft des Theaterleiters" zu wagen. Mit 77 Jahren hat man einfach immer Angst, dass man seine neuen Werke nicht mehr auf der Bühne erleben kann.

Nun bin ich glücklich, dass wir am 18. Mai mit einer guten Vorbereitung und unter der Regie von meinem hochgeschätzten Benjamin Sahler ein wunderbares, herzliches und spektakuläres Musical erleben dürfen.

"´N bisschen Frieden" wurde in Duisburg nach drei weiteren Tagen abgesetzt. Warum?

Ralph Siegel: "´N bisschen Frieden" überlebte im Herbst in Duisburg eigentlich nicht mehr als eine fehlgeleitete "Preview-Aufführung". Dazu kam es durch mangelhafte PR-Leistung und unfassbare Fehler betreffend der Logistik und des Marketings. Zum Beispiel hing in Duisburg so gut wie kein Ankündigungsplakat zum Musical. Der erste Musical-Abend in Duisburg war trotzdem ein Erfolg mit Standing Ovation. Wie sich am nächsten Tag herausstellte, verkauften wir für den folgenden Freitag und Samstagabend 60 und 80 Tickets im Vorverkauf. Die hervorragenden Kritiken kamen am Wochenende, aber da wurden weitere Aufführungen bereits von der ausschlaggebenden Mehrheit der Gesellschafter zurückgepfiffen.

Mit dem neuen Aufführungsort soll sich auch der Name Ihres Musicals verändern. "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" soll es in Zukunft heißen. Warum haben Sie sich für den neuen Namen entschieden?

Ralph Siegel: Meine kleine verbale Spielerei mit dem Titel "´N bisschen Frieden" - "Rock'n'Roll Summer" hatte sich leider als zu kompliziert und schwer machbar erwiesen. Im Internet und beim Ticketverkauf tauchten schlicht zu viele Apostrophe, Kommas und Zeichen auf.

Ihr Musical "Zeppelin" feierte im Festspielhaus Neuschwanstein große Erfolge. Worauf hoffen Sie mit "Ein bisschen Frieden" in Füssen?

Ralph Siegel: Ich freue mich unendlich, dass am 18. Mai die "Weltwiederuraufführung" von "Ein Bisschen Frieden – Summer of Love" stattfindet. In Füssen durfte ich in den vielen Wochen, die wir dort verbrachten, viele liebenswerte Menschen kennenlernen. Ich komme immer wieder gerne nach Füssen. Dort habe ich die schönsten Abende meines künstlerischen Lebens verbracht. Zu Uraufführung von "Zeppelin" kam damals unter anderem Ministerpräsident Markus Söder. Das hat bestimmt dazu beigetragen, dass das Festspielhaus nun endlich auch eine staatliche Förderung des Landes Bayern erhält.