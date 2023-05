Himmelfahrt ist Premiere für neues Siegel-Musical im Festspielhaus Neuschwanstein

Ab Mitte Mai ist ein weiteres Musical von Ralph Siegel (rechts mit Ehefrau Laura) im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen zu sehen: "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" mit Sänger Dan Lucas, der früher bei der Allgäuer Coverrock-Band Helter Skelter mitwirkte und Sieger der ersten Staffel der Sat1-Castingshow "The Voice Senior" war.