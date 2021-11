Reaktionen auf Lockdown im Ostallgäu: „Weg aus der Todeszone“

Hoteliers, Gäste und Bürger aus Füssen schildern ihre Eindrücke, nachdem der Landkreis Ostallgäu die 1000er Inzidenz-Marke übersprang und in den Lockdown muss.

25.11.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Die einen berichten, sie haben den Glauben in die Politik verloren, andere wurden vom Lockdown überrascht oder verlieren langsam den Optimismus. Nun ist eingetreten, was sich die vergangnen Tage angedeutet hat: Der Landkreis Ostallgäu gilt wegen der hohen Inzidenz am Donnerstag von 1054,9 als Corona-Hotspot in Bayern. Das hat weitreichende Folgen für das öffentliche Leben. Landrätin Maria Rita Zinnecker erneuerte ihren Impfappell und verspricht, die Kapazitäten in den Impfzentren weiter zu erhöhen. Sie will so schnell wie möglich raus aus dem Lockdown.