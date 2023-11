Realschule Füssen ist ab jetzt Stützpunktschulen für Eishockey

Damit ist die Realschule eine von nur drei Stützpunktschulen in ganz Bayern. Was bedeutet diese Auszeichnung konkret für die Schülerinnen und Schüler?

21.11.2023 | Stand: 17:35 Uhr

Wo beginnt eigentlich die Bildung junger Menschen? Und wo hört sie auf? Endet sie an der Klassenzimmertür in der Schule oder kann sie auch in anderen Bereichen vertieft und fortgesetzt werden? Für Johannes Tkotz und Andreas Jorde war die Antwort auf diese Frage eindeutig. Der zweite Konrektor der Realschule und der Nachwuchskoordinator des EV Füssen vertreten einen ganzheitlichen Ansatz. Die Ausbildung junger Menschen hört genauso wenig an der Schuleingangstür auf wie sie komplett in einem Eisstadion stattfinden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.