Rechtzeitig vernetzen – und das Lachen nicht vergessen

Zum Auftakt gibt es muntere Diskussionen und teils provokante Thesen. Wie man das Leben mit Betroffenen am gestaltet und was diesen zu schaffen macht.

17.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mit der Frage „Ohne Geist – kann das sein?“ hat Ute Becker, Quartiersmanagerin der Gemeinde, zusammen mit Pfarrer Andreas Liedtke in der evangelischen Auferstehungskirche die Aktionswoche zum Thema Demenz in Pfronten eröffnet. Die Demenz von Angehörigen bringt viele Veränderungen mit sich, das tägliche Leben wird mühsam, die Anpassungsfähigkeit lässt nach.

Familien im "Kriegszustand"

Als erstes ändern sich die Beziehungen in der Familie. Ein Teilnehmer bezeichnete die Situation gerade am Anfang als „Kriegszustand“. Man möchte den veränderten Zustand seiner Lieben nicht wahrnehmen und sei oft ungeduldig. Hier sind Informationen über das Krankheitsbild und Möglichkeiten, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, sehr hilfreich. Später wirkt sich die Krankheit ebenso auf den Bekanntenkreis und dann auf das öffentliche Leben der Betroffenen aus, aus dem sie sich immer mehr zurückziehen. Um sich wohlzufühlen, brauchen Menschen aber die Begegnung mit anderen. Trotz der Veränderung der kognitiven Fähigkeiten verändert sich eines nicht: Es sind immer noch Menschen mit Gefühlen, erklärte Ute Becker: „Wir müssen ihnen sensibel und mit Feingefühl begegnen und mit ihnen in Kontakt bleiben.“

Macht Demenz frei?

Das Bild eines sich auflösenden Kopfes regte die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ergiebigen Diskussionen und zahlreichen eigenen Assoziationen an. Ein Teilnehmer stellte die provokante Frage, ob eine Demenz nicht auch viel freier mache, nämlich frei von den Ansprüchen anderer an die eigene Person. Sogar die Definition der Demenz als „Krankheit“ stellte eine Teilnehmerin infrage, vielmehr könne Demenz nach dem Theologen Reimer Gronemeyer ebenso als eine von vielen Formen des Alterns gesehen werden.

Singen und Musik helfen

Eine wichtige Rolle im Umgang mit ungewohnten Situationen und Reaktionen spielt nicht zuletzt die Fähigkeit, die Lage auch mal von einer anderen Seite zu sehen und mit Humor zu nehmen, sagte Becker: „Lachen ist erlaubt.“ Auch Singen und Musik, vor allem altbekannte Melodien und Lieder, erlaubten oft einen Zugang zu demenzkranken Menschen.

Das Fazit des interessanten Seminars fasste Pfarrer Andreas Liedtke in dem Appell zusammen, sich in guten Zeiten rechtzeitig zu vernetzen und damit für schlechte Zeiten vorzusorgen.

Demenzwoche Wie geht es weiter, wenn das Gedächtnis schwindet?

Die Reihe der Veranstaltungen zur Demenzwoche in Pfronten geht am Montag, 19. September, ab 18 Uhr im Haus des Gastes weiter: Unter dem Titel „Zuhause daheim“ stellt die Nachbarschaftshilfe NUZ Möglichkeiten der Vorsorge in der Gemeinde Pfronten vor. Am Mittwoch, 21. September, folgt ab 19 Uhr ein Leseabend im Eiskeller.

Vorgetragen werden Passagen aus dem Buch „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger, in dem er sich auf poetische Weise mit der Demenzerkrankung seines Vaters auseinandersetzt.