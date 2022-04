Neue Abteilung Psychosomatik - Reha-Klinik am Hopfensee richtet sich neu aus

Das Sanatorium Möst hat eine neue Abteilung und einen neuen Chefarzt. Seit Februar werden Patienten mit Depression, Bourn-out oder Internetsucht therapiert.

„Die Psychosomatik platzt aus allen Nähten“, sagt Andreas Nitsch, Geschäftsführer der Fachklinik Allgäu. Bis zu zehn Monate müssen Patienten in Bayern derzeit auf einen Reha-Aufenthalt warten. Diesem Trend wirkt das Kneipp Sanatorium Möst seit Kurzem entgegen. Seit Anfang Februar hat die Reha-Klinik in Hopfen am See eine neue Abteilung Psychosomatik, in der Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen individuell therapiert werden. 40 von insgesamt 140 Betten im Sanatorium stehen dafür zur Verfügung.

Seit Mitte Januar ist außerdem ein neuer Chefarzt im Amt, der bestens mit dem Fachbereich vertraut ist: Dr. Matthias Wagner (50) war bereits stellvertretender Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf sowie zuletzt Oberarzt am Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren. „Wir freuen uns, so einen erfahrenen Chefarzt gefunden zu haben“, sagt Nitsch über den Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik.

Neuer Chefarzt Dr. Wagner: "Mein Herz schlägt für Psychosomatik"

Wagner selbst ist Mediziner aus Leidenschaft: „Mein Herz schlägt für Psychosomatik“, sagt der gebürtige Ludwigsburger. Der Bedarf für solche Abteilungen habe sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich erhöht. Dazu kommen aktuelle Probleme wie Internetsucht oder die Corona-Pandemie, erklärt er. „Wir sehen uns als kleinen, aber wichtigen Baustein, damit unsere Patienten im Alltag wieder Fuß fassen“, sagt Wagner.

Dafür bietet die Klinik ihren Patienten, die zwischen vier und sechs Wochen in Hopfen verbringen, ein breit gefächertes Angebot. Dazu zählen unter anderem Gruppen- und Einzeltherapien in ganz verschiedenen Bereichen. Täglich nehmen die Patienten an fünf, sechs oder sieben individuelle Programmpunkten teil. Zudem nutze man bewusst die Lage am Hopfensee und die hotelähnliche Anlage. „Das Naturerlebnis am See ist einzigartig und ist ein Wohlfühlfaktor für unsere Gäste“, sagt Wagner.

Sanatorium Möst gehört seit Mitte 2021 zur Fachklinik Allgäu

Hinzu kommt, dass das Sanatorium eng mit der Fachklinik Allgäu aus Pfronten zusammenarbeitet, zu der es seit Mitte 2021 gehört (wir berichteten). Auch dort gibt es eine Abteilung Psychosomatik: „Das langjährige Know-how aus Pfronten nutzen wir hier“, sagt Nitsch. Und Wagner fügt hinzu: „Trotzdem bin ich überrascht, wie rund es von Beginn an läuft.“

Gänzlich problemfrei war der Start der neuen Abteilung aber nicht. Momentan fehlt der Klinik wichtiges Fachpersonal. Unter anderem fallen ein Arzt und eine Psychologin krankheitsbedingt lange aus. Deshalb seien derzeit noch nicht alle 40 Plätze in der Psychosomatik belegt. Mit 25 bis 30 Patienten habe man begonnen, wolle das aber alsbald ausbauen, sagt Nitsch. Das Ziel sei es, eine konstante Belegung über das gesamte Jahr hinweg zu gewährleisten und die saisonalen Schwankungen bei den Selbstzahlern auszugleichen. In der Vergangenheit sei das laut Nitsch nicht immer der Fall gewesen.

Vier Mal Kurzarbeit in zwei Jahren

Außerdem hatte Corona das Sanatorium Möst lange fest im Griff. In den vergangenen zwei Jahren musste die Reha-Klinik ihre rund 70 Angestellten gleich vier mal in Kurzarbeit schicken. Zuletzt war die Einrichtung von Anfang Dezember bis Mitte Januar coronabedingt sogar ganz geschlossen. „Mit der neuen psychosomatischen Abteilung stellen wir uns breiter auf und gehen davon aus, dass wir damit zukünftig Phasen der Kurzarbeit aufgrund zu geringer Belegung vermeiden können“, sagt Nitsch.

Auf der Südseite des Kneipp Sanatorium Möst (im Bild links neben dem Gebäude) ist ein Anbau geplant. Wann es soweit ist, steht noch nicht fest. Bild: Kneipp Sanatorium Möst (Archivbild)

Reha-Klinik plant Anbau - neuer Parkplatz ist bereits im Bau

In Zukunft wollen Wagner und Nitsch das Psychosomatik-Angebot erweitern und die Abteilung gegebenenfalls spezialisieren. Auch ein Anbau an das bestehende Klinik-Gebäude ist vorgesehen, „unter anderem, um Wohnraum für zusätzliches Personal zu schaffen“, sagt Nitsch. Dieses Projekt sei aber noch nicht fertig ausgearbeitet und dauere noch einige Zeit.

Gebaut wird auf dem Gelände am Ortseingang von Hopfen aktuell dennoch. Auf der Südseite des Geländes entsteht ein neuer Parkplatz mit Platz für 30 Autos, da der Pachtvertrag für die Stellflächen auf der anderen Straßenseite von der Stadt Füssen zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt wurde.

Der neue Chefarzt Dr. Matthias Wagner:

Dr. Matthias Wagner ist 50 Jahre alt. Er wuchs in Ludwigsburg bei Stuttgart auf und studierte Medizin an der Universität Ulm. Seinen Facharzt machte Wagner in Ravensburg. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau und seinem Sohn in Kempten.

Das Kneipp Sanatorium Möst ist bereits seine vierte Station im Allgäu. Zuvor arbeite Wagner in der Adula Klinik in Oberstdorf (2008-2010 sowie 2018-2020), der Klinik Alpenblick in Isny (2010-2017) und dem Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren (2021-2022). Von April 2017 bis März 2018 befand er sich ein Jahr in Elternzeit.

